سوق السيارات تشكو من نقص 23 طرازاً

المال-خاص

يعانى عدد من موزعى السيارات من نقص الكميات المعروض من 23 طرازًا بنسب 50 و%70؛ اﻷمر الذى دفع بعضهم إلى وقف الحجوزات فيما اتجه آخرون إلى رفع الأسعار مقارنة بالوكلاء.

وأكد محمود حماد، رئيس مجلس إدارة «حماد موتورز»، أن معظم وكلاء السيارات اتجهوا إلى تخفيض الحصص الشهرية المقررة للموزعين بواقع 40 و%50 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى؛ وهو ما تسبب فى نقص المعروض فى عدد من السيارات أهمها « نيسان صنى، ورينولوجان وستب واى، وBYD f3، وتويوتا كرولا، وجاك s2، وجيلى إيمجراند، وسوباروxv، وسوزوكى فيتارا وسويفت، وسينوفا x25 وx35، وشيرى إنفى، وشيفروليه أفيوولانوس، وكيا سيراتو، وهيونداى ألنترا « AD« «وHD« وتوسان، وميتسوبيشى لانسر وأكليبس كروس، وهايما m5 وm3».





وأشار إلى أن بعض الشركات ومنها «تويوتا» قررت وقف الحجوزات على سيارات «تويوتا كورولا» للفئتين اﻷولى والثانية للعملاء؛ لأسباب تتعلق بامتداد قوائم اانتظار لمدة 11 شهرًا، مؤكدًا أن السوق ستعانى من أزمة تتعلق بتوقف دورة رأس المال وتكبد الخسائر.





وقال تامر عبد السلام، مدير عام شركة الليثى للاستيراد والتصدير، الموزع المعتمد لرينووهوندا، إن سوق السيارات تعانى من نقص المعروض من سيارات «رينو« و«هوندا» بواقع 50 و%60، موضحا أن آلية البيع الحالية تخضع لزيادات على السعر الرسمى «أوفر برايس» وامتداد قوائم الانتظار عنها لمدة 10 و30 يوما.

واستنكر ردود أفعال الشركات على أزمة نقص المعروض بعدم رفع الحصص الاستيرادية لتلبية مطالب السوق ومواجهة زيادة حجم الطلب، مضيفًا أن بعض الشركات اتجهت إلى زيادة أسعار طرازاتها بالرغم من ثبات التعريفة الجمركية.





وأوضح أن السوق تشهد حالة من عدم الاستقرار المتعلقة بزيادة اﻷسعار ونقص المعروض التى طالت الفئات المستعملة أيضا بنسبة تعدت %75 حاليا.