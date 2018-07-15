البورصة رهينة المسار العرضى و«الثلاثينى» بين 15750 و 16200 نقطة

■ البتروكيماويات والخدمات المالية والعقارات القطاعات الرابحة





منى عبد البارى





توقع محللون محاكاة تحركات البورصة المصرية هذا الأسبوع الجلسات السابقة مع سيطرة النطاق العرضى على المؤشرات الرئيسية والأسهم أيضًا، ليتحرك EGX30 بين مستويات 15750 16200 نقطة، وسط تهادى الأسهم القيادية بنفس مسار الأسبوع المنقضى، واتجاه المؤسسات المحلية لعمليات متاجرة قصيرة ومتوسطة الأجل، والأجنبية لتقليل مراكزها الشرائية تأثرا بموجة نزوج الأموال التى تشهدها الأسواق الناشئة حاليا.ومُنيت السوق الأسبوع الماضى بخسائر للأسبوع الرابع على التوالى، وخيّم التراجع الجماعى على المؤشرات، وسط خسائر رأسمالية بنحو9 مليارات جنيه، بينما يتوقع سيطرة النطاق العرضى على السوق بالأجل المتوسط.وسجل مؤشر السوق الرئيسى «EGX30» تراجعا أسبوعيا بواقع %1.5 ليغلق عند 15880 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70« بنسبة %3 ليغلق عند 755 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقًا خسر ما نسبته %2.2 ليغلق عند 1990 نقطة.وخسر رأس المال السوقى 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 890 مليار جنيه، مقارنة بـ899 مليارًا الأسبوع المنقضى، وسجلت التداولات 6.7 مليار جنيه، بكمية 1.08 مليون ورقة من خلال 127 ألف عملية منفذة، فيما سجلت بورصة النيل تداولات قيمتها 2.1 مليون جنيه، على 2.8 مليون ورقة مالية من خلال 367 عملية خلال الأسبوع.واستحوذ المستثمرون المحليون الأسبوع المنقضى على نصيب الأسد من التعاملات بنسبة %80، فيما كان نصيب الأجانب والعرب %13.63 بصافى بيع 420 مليون جنيه، و%6.37 بصافى شراء 24.67 مليون جنيه على الترتيب، وذلك بعد استبعاد الصفقات.ويتوقع محللون وتقارير بنوك استثمار سيطرة المسار العرضى على السوق الأسبوع المقبل بضغط تراجعات الأسابيع الماضية، وخلال فترة قد تصل إلى شهر ونصف الشهر، تحت ضغوط غياب المحفزات الداعمة للصعود.وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستتحرك فى نطاق عرضى هذا الأسبوع، فى ضوء تحركات الأسهم القيادية عند مستويات الأسبوع المنقضى، ما يعنى غياب دورها فى تحركات المؤشر الرئيسى للسوق EGX30، وسيطرة عمليات المتاجرة على تعاملات الأفراد.وقدر الأعصر تحرك المؤشر الثلاثينى بين 15750 و16100 نقطة، كما رجح مستويات عدد من الأسهم المدرجة على المؤشر والتى جاءت كالتالى، الحديد والصلب المصرية بين 6.90 و7.90 جنيه، مقابل 7.24 جنيه بإغلاقات الخميس، والصناعات الكيماوية المصرية «كيما« بين 6.25 و6.90 جنيه، مقارنة مع 6.49 جنيه الخميس.وأيضًا سهم مصر للألومنيوم بين 52 و59 جنيه، مقابل 53.13 جنيه، وجى بى أوتوبين 5.85 و6.40 جنيه، مقارنة بنحو6 جنيهات، وسهمى العربية لإدارة وتطوير الأصول والعربية لحليج الأقطان بين 3.10 و3.80 جنيه، مقابل 3.45، و2.40 و2.75 جنيه، مقارنة بـنحو2.50 الخميس، كما رجح تحرك بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بين 8.40 و9 جنيهات، مقابل 8.58 جنيه الخميس.وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 توقع الأعصر أن تتراوح تحركاته بين مستويى 765 و788 جنيها، وسط نشاط لعمليات المتاجرة من قبل المستثمرين الأفراد.وقدر تحركات بعض الأسهم على المؤشر ومن بينها النساجون الشرقيون للسجاد بين 11.5 و12.5 جنيه، مقابل 11.7 جنيه الخميس الماضى، وأسيك للتعدين «أسكوم« بين 9.80 و11.25 جنيه مقارنة بنحو10.31 جنيه، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها بين 1.60 و1.75 جنيه، مقابل 1.6 الخميس.وأيضًا سهم الدولية للمحاصيل الزراعية بين 3.10 و3.40 جنيه، مقارنة بنحو3.24 جنيه، والإسماعيلية مصر للدواجن بين 2.5 و2.90 جنيه، مقارنة بنسبة 2.68 جنيه، ومينا للاستثمار السياحى والعقارى بين 2.5 و3 جنيهات، مقابل 2.6 جنيه الخميس.وتوقع بنك استثمار فاروس فى تقرير بحثى حديث سيطرة المسار العرضى على السوق بين 15500 و16600 خلال الأسابيع الستة المقبلة، مرجعًا ذلك بصورة رئيسة إلى غياب المحفزات المحلية أوالعالمية عن المشهد.ويرجح بنك الاستثمار أن تشهد السوق حالة من التعافى قصيرة المدى عند الوصول لمستويات 16600 نقطة.ويرى محمد كمال، مدير تداول المؤسسات بشركة رواد لتداول الأوراق المالية، أن السوق ستيتحرك فى نطاق عرضى الأسبوع الحالى بين مستويات 15800 و16200 نقطة، مشيرا إلى أن الوصول للمستوى الأخير سيقودها للصعود نحو16400 نقطة، فيما توقع تحرك المؤشر السبعينى فى مسار مشابه للأسبوع المنقضي.وأرجع كمال هذا المسار العرضى إلى غياب المحفزات الداعمة للسوق، وأيضًا تقليل المؤسسات الأجنبية مراكزها الاستثمارية بالسوق المحلية، فى ظل موجة نزوح الأموال التى تشهدها الأسواق الناشئة الفترة الراهنة.وأشار أيضا إلى أن الواقعة التى أعلنها البنك التجارى الدولى الخميس الماضى حول قيامه بالتحقيق فى شكوى أحد عملائه بخصوص وجود تباين فى أرصدة الحساب الخاص به فى أحد فروع البنك بمحافظة الإسكندرية، قد يؤثر على السهم ويدفعه للسير عرضيا هذا الأسبوع.وكان سهم البنك التجارى صاحب الوزن النسبى الأعلى على المؤشر الثلاثينى أغلق الخميس الماضى عند مستوى 83.5 جنيه، متراجعا %1.27.وحول تحركات المؤسسات المحلية قال كمال إنها تتجه لعمليات المتاجرة قصيرة ومتوسطة الأجل التى تتراوح آجالها بين شهر و3 أشهر فى ظل ضبابية المشهد بالسوق وعدم وجود محفزات كافية.وكان نصيب المؤسسات من التعاملات الأسبوع الماضى %52.10، بصافى مبيعات 19.84 مليون جنيه، بينما كان نصيب الأفراد %47.90، وذلك بعد استبعاد الصفقات.وأشار كمال إلى اتجاه المؤسسات حاليا إلى الاستثمار بقوة فى قطاعات البتروكيماويات، والعقارات، والخدمات المالية غير المصرفية.وخلال الأسبوع المنقضى جاءت الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات فى صدارة قطاعات السوق من حيث كمية التداول بواقع 315 مليون ورقة مالية، بقيمة 978 مليون جنيه، و222.6 مليون ورقة مالية، بقيمة 788.9 مليون جنيه على الترتيب.