«قناة السويس» تمنع سداد رسوم العبور من داخل مصر

الهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الأجنبية وعدم السحب من السوق المحلية

مدحت إسماعيل:



قال الفريق مهاب مميش، رئيس قناة السويس، إن الهيئة ألزمت السفن العابرة لقناة السويس، بتقدم شهادة قبل عبورها لقناة السويس تثبت أن الرسوم المسددة للهيئة أنها تم تحويلها من الخارج، من الدولة حاملة علم السفينة، وليس من السوق المحلية.





أضاف مميش أن آلية السداد، قبل تفعيل الفاتورة الموحدة، كانت لا تمنع سداد الرسوم من تحويلات من البنك المركزى المصرى لافتاً إلى أن الآلية الجديدة تزيد من استفادة الدولة من التحويلات الدولارية.





أضاف فى تصريح لـ«المال»، أنه تم تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى عبر البنك المركزى المصرى، على 6 موانى تابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً الى أن النظام هدفه اختصار الوقت على السفن، وتقليل التسربات، واستبدال الشيكات الواردة من التوكيلات الملاحية، لضمان تدفق النقد الأجنبى مباشرة من الخارج إلى البنك المركزى، دون الحاجة للحصول على النقد الأجنبى من السوق المصرية.





الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية هى «الأدبية والعين السخنة والطور وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد والعريش»، وحققت خلال عام 2017 أرباحاً بلغت 2.9 مليار جنيه.



