«الأرصاد» تشكل لجنة لدراسة مناخ 50 عاماً مضت

■ رصد 100 مليون جنيه لشراء 3 أجهزة رادار.. و30 محطة أوتوماتيكية

■ اللجوء للطاقة النظيفة الباب الملكى لعودة الطقس لطبيعته

■ 2 مليون جنيه تكلفة شراء ألواح شمسية ولمبات ليد لإنارة الهيئة



دعاء محمود



قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إن الهيئة شكلت لجنة من كبار العلماء للعمل على دراسة مناخ مصر خلال 50 عاماً مضت، لمعرفة هل التغيرات المناخية أثرت على موعد بداية الفصول ووصف المناخ فى مصر أم لا، مؤكداً أنه فى حال ثبت ذلك سيتم تغيير وصف مناخ مصر فى المناهج التعليمية.



وأضاف عبد العال فى حواره لـ«المال«، أن الإنسان حارب الطبيعية من خلال الاستخدام المفرط للفحم والبترول ومشتقاته والقضاء على المساحات الخضراء ما أدى إلى تكوين غطاء من الملوثات حول الكرة الأرضية، موضحا أن الأرض تمتص أشعة الشمس طوال النهار ثم تقوم بتفريغ هذه الحرارة مع قدوم الليل إلى الفضاء الخارجي.



وأوضح أن هذه الغازات الملوثة تتسبب فى حبس الحرارة وارتداد الأشعة إلى الأرض مرة أخرى، وهذه الظاهرة تسمى بالاحتباس الحرارى، مشيراً إلى أن هذه السلوكيات الخاطئة دفعت الطبيعة لمحاربة الإنسان من خلال الظواهر الجوية العنيفة التى تضرب جميع أنحاء العالم.



وشدد على أن الطبيعة أعنف بمراحل من الإنسان مهما كانت قدرته المادية والعلمية بدليل أن دولة مثل أمريكا لا تستطيع الوقوف أمام أى إعصار تواجهه قائلا «كل ما تفعله أن تخلى الولاية من سكانها«، مطالبا الإنسان بالرجوع عن تصرفاته حتى تهدأ الطبيعة.



وأشار عبد العال إلى أن التغيرات المناخية أدت إلى حدوث ذوبان الجبال الجليدية بالقطب الشمالى مما نتج عنه ارتفاع مستوى المحيطات والبحار فى الأماكن المنخفضة عن سطح البحر، مما يهدد منطقة الإسكندرية والدلتا بالغرق، مؤكداً أن هيئة حماية الشواطئ تعمل بقوة لحماية هذه المناطق.



وقال عبد العال إن هناك اتصالا دائما مع الحكومة، مؤكداً أن الرئيس السيسى اقترح خلال مؤتمر التغيرات المناخية الذى تم إقامته فى باريس نهاية عام 2015، اللجوء إلى الطاقة الجديدة والمتجددة والمتوفرة بكثرة مثل الرياح والشمس والمياه لتوليد الكهرباء معتبراً هذه التوصية بابا ملكيا لعودة المناخ لطبيعته.



وأضاف أن الهيئة تستخدم حالياً الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، كما تم تغيير جميع اللبمات إلى لمبات الليد الموفرة بتكلفة 2 مليون جنيه.



وعن خطة تطوير وتحديث الأجهزة، أكد أن الهيئة تمتلك جميع الأجهزة الحديثة وتهتم بتطوير وتحديث أجهزة التنبؤ بالطقس الحالية وإمدادها بأحدث التقنيات العالمية، موضحاً أن الهيئة كان ينقصها «رادارات الطقس» وهى من أهم الأجهزة التى تحتاج إليها لأنها تساعد على التبنؤ بالأمطار والسيول بدقة عالية ومتواجدة فى جميع أنحاء العالم.



وأوضح عبد العال أن الدولة رصدت نحو 100 مليون جنيه لشراء 3 أجهزة «رادار للطقس» عالية الدقة، إضافة إلى 30 محطة أتوماتيك وحاسب آلى عملاق، مشيرا إلى أن القوات المسلحة هى المنوطة بشراء تلك الأجهزة، متابعا أنه لن يحدد موعد بعد للاستلام.



وعن الأخبار التى انتشرت خلال فترة الشتاء الماضى عن الطقس وقدوم إعصار لمصر، أكد أن هذه شائعات مغرضة ومفتعلة لهز الدولة وثقة المواطن، مشدداً على أن الكلمة الصحيحة تخرج من الهيئة، أما بالنسبة للإعصار فهويضرب الدول المطلة على المحيطات، ومصر لا تطل على محيط.



وطالب عبد العال المواطنين بعدم استيقاء المعلومات عن الأرصاد الجوية إلا من خلال الهيئة، مؤكداً أنه بسبب التغيرات المناخية ظهرت ظواهر جوية قد تكون عنيفة أحياناً مثلما حدث الشتاء الماضى من تساقط أمطار قوية فى منطقة رأس غارب حيث سقط نحو120 مليون متر مكعب من الأمطار، وهوما يبرز مدى قوة الطبيعة ومهما قامت الحكومة من تجهيزات فلا يمكن الوقوف أمامها.



وأكد أن موسم الصيف الحالى بدأ بنسب رطوبة عالية عن المعتاد والتى تصل حالياً إلى نسبة %80 مقارنة بـ50 إلى %60 فى الأعوام الماضية، وهى من الأسباب الرئيسية للشعور بارتفاع درجات الحرارة فى مدينة القاهرة.



وأضاف أنه كلما ارتفعت نسبة الرطوبة كلما شعرنا بدرجات حرارة أعلى، مؤكداً أن هناك نصائح يجب على المواطنين اتباعها خلال فترة الصيف منها استخدام غطاء للرأس لحمايته من الشمس، خاصة لوطالت مدة السير تحت أشعة الشمس وإعادة ثقافة استخدام الشمسية.



وبسؤاله عن مطالبة الحكومة الهيئة بعدم الإفصاح عن درجات الحرارة إذا كانت فوق 50 درجة، أكد أن هذا الأمر لم يحدث نهائياً ولا يمكن حدوثه نظراً لأن الأرصاد الجوية هى الجهة الوحيدة فى العالم التى تظهر نتيجتها فى اليوم التالى، مشيراً إلى أن الهيئة حريصة على عدم فقدان ثقة المواطن.



وعن أوجه التعاون بين الهيئة والوزارات المختلفة، أكد عبد العال أن الهيئة تقوم بتقديم التوصيات اللازمة مثل التحذير من البناء فى أماكن مخرات السيول وعدم المرور بالطرق التى تصيبها السيول، كما يتم إصدار تقارير لوزارة الزراعة عن درجة حرارة أماكن زراعة معينة ودرجة حرارة التربة والرطوبة لتحديد نوع المحصول الذى يمكن زراعته فى كل منطقة والوقت المناسب لذلك.



وقال إن اللجنة العربية الدائمة للأرصاد بالجامعة العربية التى يشرف برئاستها، اقترحت خلال العام الماضى إصدار قانون فى جميع البلدان يفيد بأن هيئة الأرصاد الجوية هى الجهة الوحيدة التى لها الحق فى إصدار البيانات والنشرات الجوية والبحرية.



وتابع أن الهيئة بدأت فى العمل على هذا القانون وتم إرساله للمستشار القانونى لوزير الطيران المدنى لإرساله لمجلس الوزراء، وفى حال تم إقراره سيتم عرضه على مجلس النواب لمناقشته.



وأكد عبد العال أن بيانات الأرصاد الجوية بيانات أمن قومى لأنها فى الأصل تخاطب الجمهور، كما نجد الدول فى أوقات الحروب تمنع إصدار بيانات الأرصاد الخاصة بها عن الدول الأخرى لما لها من تأثير قوى على الطيران.



وأشار إلى أن الهيئة بدأت عملها منذ عام 1829، وتعد من أقدم الجهات العاملة فى مصر، وكانت تمتلك نحو5 رصدات لقياس الحرارة والرطوبة فقط، ولكن مع التطور الذى شهده قطاع الطيران المدنى أصبح عملها يشمل رصد كامل لكافة الظواهر الجوية والرياح والرؤية والسحاب والحرارة والرطوبة والضغط.



وتابع أنه فى عام 1946 صدر قرار ملكى بإنشاء مصلحة الأرصاد الجوية، إلى أن صدر قرار جمهورى سنة 1971 بتحويل المصلحة لهيئة عامة للأرصاد الجوية، موضحاً أن الهيئة تتبع حالياً وزارة الطيران المدني.



وأكد رئيس الهيئة أن هناك اهتماما بالعنصر البشرى والعاملين بالهيئة، إذ يتم تدريبهم بشكل دائم على المستوى المحلى والعالمى فى مختلف دول العالم.



