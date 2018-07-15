«الاستثمار» تضع اللمسات النهائية لتمويل بمليارى دولار

سحر نصر جديد

■ سحر نصر تبحث زيادة الاستثمارات الأمريكية بواشنطن.. وتشارك فى المنتدى الاقتصادى الإجتماعى بنيويورك



أحمد عاشور



تضع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اللمسات النهائية لعدد 3 قروض من البنك الدولى، بإجمالى 2 مليار دولار.



وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» أن مليار دولار من التمويلات سيتم تخصيصها لمشروع تنمية سيناء، و500 مليون لمشروع صرف صحى، ونفس القيمة لقطاع الصحة.



وتلتقى الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عدداً من المسؤولين بالبنك الدولى، بينهم الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لبحث مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة، ودعم عدداً من المشروعات التنموية، إضافة إلى استكمال المفاوضات بخصوص دعم تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة مليار دولار، والمرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى، والمنتظر أن يدعمه البنك بتمويل إضافى بنحو 500 مليون دولار، وكان قد قام بدعم المرحلة الأولى بنحو 500 مليون دولار.



وقالت المصادر إن الحكومة تسعى لاستكمال الإجراءات الدستورية للتصديق على قرض الصحة، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالية لمجلس النواب.



فى سياق متصل تتوجه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة فى المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بمدينة نيويورك، وعقد لقاءات مع مسؤولين بالبنك الدولى بالعاصمة واشنطن، وعدداً من كبريات الشركات الأمريكية، لبحث زيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر، والترويج لخريطة مصر الاستثمارية.



وتستهل الوزيرة لقاءاتها بالمشاركة فى الجلسة الافتتاحية الوزارية للمنتدى السياسى رفيع المستوى، وتلقى يوم الإثنين 16 يوليو 2018، بيان المجموعة الـ77 والصين، التى تترأسها مصر حالياً، وتضم المجموعة 134 دولة، وهو ما يمثل نحو ثلثى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية فى الوقت الحالى.



وتتحدث الوزيرة عن تعزيز الشراكة العالمية للتنمية المستدامة، بالمنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذى ينظمه البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بحضور ممثلين عن نحو 110 دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، كما تتحدث فى جلسة أخرى حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار فى البشر، ومن المنتظر أن تعرض إنجازات مصر فى الاستثمار فى البشر والبنية الأساسية.



وتشهد الوزيرة الجلسة الختامية للمنتدى رفيع المستوى، بحضور أنطونيو غوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، وتشارك فى جلسة الحوار رفيعة المستوى حول السياسات مع المؤسسسات المالية الدولية.



ومن المنتظر أن تعقد عدة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين فى البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وذلك لبحث زيادة التعاون بين مصر والبرنامج خلال المرحلة المقبلة.