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بنـــوك
«الأهلى المتحد» تنضم إلى مساهمى المصرية لإعادة التمويل العقارى
الأحد 15 يوليه 2018 09:56 ص
القطاع العقارى
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القطاع العقارى
أحمد الدسوقى
انضمت شركة الأهلى المتحد للتمويل العقارى إلى هيكل المساهمين فى الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى بعد استحواذها على حصة تبلغ قيمتها نحو 3 ملايين جنيه من مساهمة مالكها البنك الأهلى المتحد- مصر فى رأس مال شركة الإعادة.
وقالت علا بدير مدير عام تسويق وتطوير الأعمال فى المصرية لإعادة التمويل العقارى، إن شركة الأهلي المتحد عضو فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى التى تستهدف إتاحة القروض لمحدودى الدخل بأسعار مخفضة.
وتضم المبادرة حاليا سبع شركات هى «الأولى، والأهلى، وكونتكت وأملاك والمصرية للتمويل والأهلى المتحد والعربى الإفريقى»، بالإضافة إلى بنك ناصر الاجتماعى.
وكانت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى قد أعلنت فى أبريل عن توقيع عقد مع البنك المركزى للحصول على 500 مليون جنيه فى شكل قرض مساند، بغرض تفعيل مساهمة الشركات فى توفير قروض مدعمة لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل، حسب المبادرة التى أطلقها «المركزى» مطلع 2014.
التمويل العقاري
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