«المالية» تتجه لتغيير خطة مصادر تمويل عجز الموازنة

وزارة المالية المصرية 3

مها أبوودن



رجحت مصادر حكومية أن تجرى وزارة المالية تغييرا جذريا فى خطة مصادر تمويل عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى، وهوما ستتم مناقشته فى الاجتماع الرسمى الأول للجنة السياسة المالية والنقدية، والمقرر خلال أيام.



جاء ذلك عقب إلغاء وزارة المالية عطاءين لسندات خزانة أجلى 3 و8 سنوات الإثنين الماضى، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المعروضة من جانب المستثمرين، والتى بلغت نحو %18، مقابل %14 كانت الوزارة ترغب فى البيع بها.

ووفقا للمعلن على موقع البنك المركزى المصرى، فإن وزارة المالية طلبت سندات خزانة بقيمة 2 مليار جنيه أجل 3 سنوات، و1.5 مليار جنيه أجل 8 سنوات.



وقالت المصادر لـ«المال» إن الوزارة تتجه للاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، كبديل ضرورى لتغطية عجز الموازنة، وبديلا عن الأدوات طويلة الأجل التى كانت الوزارة ترغب فى الاعتماد عليها، عقب ارتفاع أسعار الفائدة عليها.



ووفقا للنسخة التحليلية من مشروع موازنة العام المالى 2018/2019، فإن الاحتياجات التمويلية لنفس العام سيتم تمويلها عبر طرح نحو614 مليار جنيه سندات خزانة، مقارنة بنحو 450 مليارا خلال 2017/2018، وطرح نحو 95 مليار جنيه من أذون الخزانة مقابل 181.5 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية 2017/2018.



من جانبه، قال محمد أبوباشا، المحلل المالى بشركة هيرميس، إن الوزارة حددت توقعاتها فى ظل المعطيات المالية السابقة على اجتماع لجنة السياسة النقدية مايوالماضى، والذى كان متوقعا أن يتم اتخاذ قرار خلاله بخفض أسعار الفائدة.



وأضاف أن ارتفاع أسعار البترول العالمية كان من أهم الأسباب التى جعلت لجنة السياسة النقدية تغير خطتها فى خفض أسعار الفائدة، كما أن عددا من بنوك الاستثمار غيّر توقعاته بخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة، 100 منها فى مايوالماضى و100 أخرى نهاية العام، بناء على التغيرات الحالية.



وتابع: عدّلنا توقعاتنا بشأن أسعار الفائدة، ونرجح استمرار الأسعار عند معدلاتها الحالية حتى منتصف 2019»، مشيرا إلى حاجة الحكومة لإجراء تغيير فى خطة مصادر تمويلها لعجز الموازنة.



وأكد أن الحكومة كانت ترغب فى مد آجال سداد الديون بطرح أدوات دين طويلة الأجل، وهوما دفعها إلى تقدير خطة موازنتها للعام المالى 2018/2019، بالاعتماد على السندات كبديل عن الأذون، على عكس السنة المالية السابقة.