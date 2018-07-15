اليوم.. النواب يناقش حوادث السكة الحديد مع وزير النقل

هشام عرفات 88

ياسمين فواز



تجتمع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الأحد، بوزير النقل هشام عرفات، عقب جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة المهندس مصطفى مدبولى، للوقوف على ملابسات حادث البدرشين الذى وقع أمس الأول الجمعة، وأسفر عن إصابة 55 شخصًا.



وكانت عربات من القطار 986 «القاهرة - قنا» المكيف، قد انقلبت بحوش محطة المرازيق بالبدرشين، ودفعت قوات الحماية المدنية بفرق الإنقاذ البرى لموقع الحادث.



وقال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن الحادث لن يكون الأخير، نظراً للبطء الشديد فى تطوير منظومة هيئة السكك الحديدية، مؤكدا أن اللجنة استدعت الوزير لمناقشة آليات وقف تكرار مثل تلك الحوادث.



وأضاف أن الهيئة تحتاج إلى بنية أساسية قوية، ومنظومة إشارات متطورة، ومحطات وأرصفة، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد ملامح تطوير حقيقية فى المرفق، وستظهر ثمارها بداية 2019، من خلال توقيع تعاقدات جديدة مع شركات خاصة، سيتم على إثرها تزويد السكك الحديدية بقاطرات وعربات جديدة، وتطوير الأرصفة، وغيرها من الإجراءات التى ستجعل المرفق أفضل.



وأكد النائب محمد عبد الله زين، وكيل اللجنة، أنها طالبت بتدخل جهة فنية من القوات المسلحة لتنظيم الهيئة، ووقف نزيف الخسائر فى الأرواح والأموال، بسبب بعض العناصر التى ترفض التطوير.



وقال فى تصريحاته لـ«المال»، إن من تسبب فى تحقيق خسائر تتجاوز 5.5 مليار جنيه بموازنة الهيئة للعام المالى الجديد، لن ينجح فى تنفيذ خطة التطوير المقرر تنفيذها فى الفترة القادمة.



وطالب بالكشف النفسى عن مسئولى تشغيل القطارات، كونهم لا يخضعون لأى تأهيل منذ فترة طويلة.