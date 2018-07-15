بدء إنشاء 114 عماره سكنية ضمن مشروع سكن مصر بالشروق

سحر نصر:



أكد شريف مجدى، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه جار تفيذ 114 عمارة سكنية، ضمن مشروع «سكن مصر» بالمدينة، بالواجهة الشرقية، باستثمارات متوقعة للتنفيذ 900 مليون جنيه، ويحتوى على 2736 وحدة سكنية كاملة التشطيبات، والمشروع شامل أعمال الطرق، وتنسيق الموقع، وإمداد العمارات بالمرافق من ماء وصرف صحى وكهرباء.





أوضح فى تصريح لـ»المال»، أنه جار تنفيذ 26 عمارة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر» بالمدينة، بمركز المدينة 2 باستثمارات متوقعة للتنفيذ حوالى 300 مليون جنيه، ويحتوى على 624 وحدة سكنية كاملة التشطيبات، والمشروع شامل أعمال الطرق، وتنسيق الموقع وإمداد العمارات بالمرافق من ماء، وصرف صحى، وكهرباء.





أشار مجدى إلى أنه جار طرح 2 قطع أراضى لإنشاء مجمع سكنى متكامل بالمدينة، على المستثمرين، بالقرب من الواجهة الجنوبية للمدينة بمساحات بين 15 و42 فدانًا، بتكلفة 15 مليون جنيه، لإمداد القطع بالمرافق الرئيسية، وربطها بالشوارع الرئيسية للمدينة، والمشروع يشمل إنشاء مجمعات سكنية متكاملة للفيلات والعمارات السكنية، مع توفير الخدمات الأزمة، ومد شبكة الطرق والمرافق الداخلية، وعمل مناطق خضراء بمساحات كبيرة بواسطة المستثمرين.

أضاف أنه جار طرح عدد 76 قطعة أرض سكنى مختلط بالمدينة على المستثمرين، بمناطق مركز المدينة 1، ومركز المدينة 2، والمنطقة الترفيهية، بمساحات بين 1000 إلى 2900 م2، بتكلفة 46 مليون جنيه، لإنشاء مبانى سكنية، وأنشطة تجارية وإدارية.





أوضح أنه جار طرح عدد 12 قطعة أرض سكنية بمشروع المستثمر الصغير بالمدينة على المستثمرين، بالحى الثانى للمدينة بمساحات بين 700 إلى 720 م2، بتكلفة 4 ملايين جنيه لإنشاء مبان سكنية.





أشار إلى أن إجمالى عدد الوحدات المنفذة بالمدينة 27 ألف وحدة سكنية، بين إسكان اقتصادى، ومتوسط، وشباب، وفاخر، وتنفيذ عدد 4416 وحدة إسكان اجتماعى، وعدد 5136 وحدة إسكان متوسط، كما أن إجمالى عدد الأراضى بالمدينة حوالى 13526ألف قطعة أرض سكنية، بمستويات متنوعة ما بين فيلات، وعمارات، وإسكان عائلى، وإسكان اجتماعى.