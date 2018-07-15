EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
بنك ناصر يعتزم إعادة طرح مناقصة إدارة أصوله
الأحد 15 يوليه 2018 09:07 ص
بنك ناصر
أخر الأخبار
بنك ناصر
المال – خاص:
قال المهندس أحمد عبدالصادق، ممثل بنك ناصر الاجتماعى، إن مصرفه يعتزم إعادة طرح مناقصة إدارة أصوله البالغة نحو3.5 مليار جنيه، بعد إلغاء المناقصة الأولى مؤخرا.
وكانت «المال» قد نشرت خبرًا الأسبوع الماضى، يفيد بإلغاء البنك المناقصة التى طرحها فى فبراير الماضى، والتى تقدمت إليها 12 شركة إدارة أصول بعروض فنية ومالية، فى إطار خطة إعادة هيكلة البنك.
وأضاف «عبدالصادق»، فى رد أرسله إلى «المال» أن إلغاء المناقصة لا يرجع إلى تغيير أعضاء لجنة الاستثمار بالبنك، واصفًا قرار الإلغاء بأنه إيقاف مؤقت لإجراءات مناقصة إدارة الأصول، على أن يُعاد طرحها من جديد، مؤكدا أن لجنة الاستثمار لا تعتمد على أشخاص ولكنها تنفذ سياسات مجلس الإدارة.
وأوضح أن البنك مستمر فى خطة إعادة الهيكلة التى يتولى تنفيذها شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، تحت إشراف غادة والى، وزيرة التضامن، والتى تهدف إلى تطوير الأدوات التى يتيحها البنك لعملائه.
يٌذكر أن «والى» كانت قد صرحت مسبقًا، بأنه سيتم إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمى لبنك ناصر، أبرزها استحداث قطاعى المخاطر والخزانة، بهدف تطبيق قواعد ونظم العمل المصرفى ودعم الخدمات المالية التى يقدمها البنك، وتطوير الأداء المؤسسى المستقبلى له.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا