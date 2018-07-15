بنك مصر – أوروبا يخطط لتدبير 100 مليون يورو تسهيلات للمصدرين

اليورو

أحمد على:



يخطط بنك مصر - أوروبا، لضخ تسهيلات بنحو 100 مليون يوروللشركات المصرية العاملة بمجال التصدير، خلال الفترة المقبلة.



وكشف جيرالد بوم هارتر، الرئيس التنفيذى للبنك، أنه خاطب البنك المركزى الألمانى، للحصول على قرض بهذه القيمة، بهدف إعادة ضخها فى السوق المصرية، كتسهيلات ائتمانية، وتمويل عمليات تصديرية، وخطابات ضمان، واعتمادات مستندية.



وأضاف فى تصريحات لـ «المال»، أن البنك الألمانى لديه علاقات عمل مع 50 شركة مصرية، تعمل بمجال التصدير للأسواق الأوروبية، والسوق الألمانية تحديدًا.



تأسس «مصر أوروبا» فى ألمانيا عام 1992، بمشاركة 4 بنوك مصرية، هى: بنك مصر بنسبة %73.08، والبنك الأهلى %10.25، والقاهرة %10، والاستثمار القومى %6.67، ويخضع لسلطة البنك المركزى الألمانى، وكان الهدف الرئيسى من تأسيسه، إدارة وزيادة التجارة المصرية الأوروبية.



وأوضح هارتر أن البنك يهتم بتمويل الشركات التى تصدر منتجاتها لأوروبا، وتحديدًا التى تعمل بمجالات المنسوجات، والخضروات، والفواكة المجمدة.



وأشار إلى أن البنك يقوم بتمويل نحو%90 من قيمة المنتجات المصرية المصدرة لأوروبا فور التصدير، مع تحصيل مستحقاته من المستورد لاحقًا، يؤجل سداد %10 من قيمة المنتجات، لحين تحصيل المستحقات.



ولفت إلى أن البنك يقوم أيضا بتمويل رأس المال العامل للشركات، بجانب توفير المعدات والألات، ويتراوح متوسط التمويل للشركة الواحدة عادة بين 25 إلى 30 مليون جنيه.