ترامب ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

وكالات:





أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ينتوي الترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجرى عام 2020.





ونقلت قناة «الحرة» الأمريكية، السبت، عن ترامب قوله، في تصريحات لصحيفة «ميل أون صنداي» البريطانية، ردا على سؤال حول موقفه من الانتخابات المقبلة: «حسنا، أعتزم تماما الترشح. يبدو أن الجميع يريدني أن أترشح».



