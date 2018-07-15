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ترامب ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة
الأحد 15 يوليه 2018 02:33 ص
المرشح للرئاسة الأمريكي، دونالد ترامب المرشح للرئاسة الأمريكي، دونالد ترامب
أخر الأخبار
المرشح للرئاسة الأمريكي، دونالد ترامب المرشح للرئاسة الأمريكي، دونالد ترامب
وكالات:
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ينتوي الترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجرى عام 2020.
ونقلت قناة «الحرة» الأمريكية، السبت، عن ترامب قوله، في تصريحات لصحيفة «ميل أون صنداي» البريطانية، ردا على سؤال حول موقفه من الانتخابات المقبلة: «حسنا، أعتزم تماما الترشح. يبدو أن الجميع يريدني أن أترشح».
وأضاف أنه لا يتوقع أن يتمكن أي مرشح ديمقراطي من هزيمته، وتابع قائلا: «لا أتوقع أحدا. أعرفهم كلهم، ولا أرى أحدا منهم».
دونالد ترامب
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