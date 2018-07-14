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نقل وملاحة
النقل: إصلاح قطار البدرشين وسيعود للخدمة قريبًا
السبت 14 يوليه 2018 10:26 م
حادث قطار البدرشين
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حادث قطار البدرشين
أحمد صبرى
قال عمرو شعث مساعد، وزير النقل، إن سبب حادث البدرشين أمس وخروج القطار عن القضبان هو دخول القطار إلى التحويلة الفرعية بشكل غير متوقع، ولم يخفض سرعته، إضافة إلى أن التحويلة فتحت ودخل بها القطار ولم تغلق ليمر للسكة الرئيسية.
وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أنه سيتم إصلاح قطار البدرشين، وسيعود للخدمة قريبا لخدمة الركاب، مؤكدا أن سائق القطار بريء لكن هناك شبهة تعمد فى الحادث.
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