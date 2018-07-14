استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 624 جنيها

الذهب 010

عمر سالم



سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، استقرار خلال التعاملات اليومية نتيجة انخفاض الأوقية فى بورصة الذهب العالمية.



وسجل عيار 21 اليوم نحو 624 جنيه للجرام مقابل 626 جنيه أمس الأول.



وسجل عيار ١٨ 534 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 714 جنيها، وسجلت الأوقية 1242 دولارا.



فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4995 جنيه بدلاً من 5010 جنيهات أمس الأول.