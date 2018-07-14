اتحاد التأمين يدرس ضوابط لإصدار وثيقة الوحدات الاستثمارية

الاتحاد المصرى للتأمين

كتب – الشاذلى جمعة :



يدرس الاتحاد المصرى للتأمين وضع ضوابط لإصدار وثائق تأمينات الحياة المرتبطة بالوحدات الاستثمارية UNIT LINKED.



كشف مصطفى صلاح، نائب اللجنة العامة لتأمينات الأشخاص والخبرة الإكتوارية بالاتحاد، أن مبلغ التأمين بوثائق الوحدات الاستثمارية غير محدد، موضحًا أن العميل يحصل على الأقساط التى دفعها فى نهاية المدة مضافا إليها أرباحها فى تلك الفترة، وفقا لعائد متغير بعكس وثائق "التأمين المختلط" التى يعرف خلالها العميل حجم مبلغ التأمين الذى سيحصل عليه مضافًا إليه الأرباح الخاصة به والتى قد يتم تحديد معدل العائد على أقساطه مسبقا من قبل شركة التأمين.



وأضاف صلاح أن هناك شكاوى لدى الهيئة العامة للرقابة المالية من قبل بعض العملاء من أن مبالغ التأمين (المطالبات) التى صرفت لهم فى نهاية مدة التأمين تم خصم بعض الاستقطاعات منه كمصاريف وضرائب، وهو ما لم توضحه له شركة التأمين وفريق المبيعات بدقة فى بداية فترة التأمين.



وأكد أنه يجب كذلك التوضيح الدقيق لحجم المبلغ الذى سيحصل عليه العميل حال قيامه بتصفية وثيقته قبل نهاية مدة التأمين، مشيرًا إلى أن العميل إذا قام بتصفية الوثيقة قبل مرور3 سنوات من إصدارها لن يحصل على أى مبلغ مالى، وذلك لأن تكاليف ومصروفات الوثيقة فى تلك الفترة أعلى من عوائدها بسبب المصروفات الإدارية والعمولة التى يحصل عليها الوسيط أو مسئول المبيعات عن تسويقه وبيعه تلك الوثيقة .



وأوضح أنه حال قيام العميل بتصفية وثيقته خلال فترة 6 أو 7 سنوات من بداية إصدارها يحصل على الأقساط التى دفعها فقط دون عائد، لأن فى هذه الفترة تصل الشركة لنقطة التعادل عند تساوى تكاليف ومصروفات وعمولات الوثيقة مع عائدها، فيما إذا قام العميل بتصفية الوثيقة بعد مرور 6 أو 7 سنوات فيحصل على الأقساط التى دفعها مضافا إليها العائد على تلك الأقساط خلال تلك الفترة ومخصوما منها المصروفات والعمولات.



وكشف أن وثائق تأمينات الحياة المرتبطة بالوحدات الاستثمارية يتم تحديد مبلغ التأمين بها فى حالة واحدة فقط، هى وفاة العميل أثناء فترة التأمين، عندها يحصل على مبلغ تحدده الشركة أو على العائد من الاستثمارات الخاصة بأقساطه أيهما أكبر، فمثلا إذا كان المبلغ المحدد فى حالة الوفاة 50 ألف جنيه وكان عائد استثمارات أقساط العميل 60 ألفا خلال تلك الفترة فإن الورثة يحصلون على المبلغ الأكبر وهو 60 ألفا، أما إذا ظل العميل على قيد الحياة لحين انتهاء مدة التأمين وهى مثلا 20 أو 30 عاما فإن مبلغ التأمين الذى يحصل عليه غير محدد، وكذلك العائد، إذ يحصل على قيمة الأقساط التى دفعها مضافا إليها أرباحها خلال تلك الفترة، خاصة أن العائد على الاستثمار غير محدد سواء كان 10% أو 15% أو أكثر أو أقل .



وأكد أن اللجنة سوف ترفع توصياتها للمجلس التنفيذى لتأمينات الحياة، وبدوره قد يخاطب الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار تلك الضوابط أو يتم إصدارها من خلال مجلس إدارة الاتحاد مباشرة.