المترو يعلن عودة حركة قطارات الخط الأول ويعتذر

المترو

المال ـ خاص:



أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مساء السبت عن عودة حركة القطارات بالخط الأول من حلوان الى المرج بكامل طاقته، بعد إصلاح العطل الكهربائى بمحطة الشهداء .



وقالت فى بيان لها، إنه تتقدم بالاعتذار لركاب المرفق، عن العطل الخارج عن الإرادة.





