البرلمان يطالب الحكومة بإعادة إرسال مشروع قانون النقل الجماعي

البرلمان المصري

- وكيل اللجنة المختصة: "التخطيط" تستهدف تطبيقه على فترة زمنية قد تمتد لخمس سنوات



ياسمين فواز



طالب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال حكومة المهندس مصطفي مدبولي بإعادة إرسال مشروع قانون "النقل الجماعي " لمناقشته داخل لجنة النقل والمواصلات وإقراره خلال دور الانعقاد الرابع، تمهيدًا لتطبيق مشروع النقل الذكى بنظام الـits.



كشف النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،أن طلب البرلمان بإعادة مشروع القانون جاء بعد أن سحبته الحكومة خلال دور الانعقاد الجارى لإجراء تعديلات به ترتكز علي تركيب كاميرات مراقبة، إضافة إلي شبكات لاسلكية "واى فاي"، لتغطية جميع الشوارع بمصر.



وأشار في تصريحاته لـ"المال"، إلى أن وزير النقل هشام عرفات، أكد أن الوزارة تعد مشروعا مهما للنقل الذكي بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الاتصالات بنظام الـits، لافتًا إلي أن مشروع القانون سالف الذكر سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الرابع تمهيدًا للشروع في تنفيذه.



وأوضح زين الدين أن مشروع النقل الجماعي يجب أن يتم إقراره قبل الانتهاء من مشروع قانون المرور الجديد لكون الأول سيعمل علي تمهيد منظومة الطرق اللازمة لتطبيق الثانى،منوها بأن وزارة التخطيط تستهدف تطبيق قانون النقل الجماعي علي فترة زمنية قد تمتد لخمس سنوات، لإتاحة المعلومات اللازمة لضم 40% من الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية من خلال الكاميرات وشبكة المعلومات التي من المقرر أن تغطي الطرق بأكملها"its".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طالب بنظام المراقبة الكاملة للاستفادة من نظام النقل الذكي والتنسيق مع وزارة الدفاع لطرحه مع الشركات الفترة المقبلة بما يحدث نقلة نوعية للقطاع.



من ناحيتها، أكدت الدكتورة ماريان عازر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات لـ"المال"، أن المشروع السابق تم طرحه منذ فترة ولكن تم تأجيله لمزيد من التنسيق بين الوزارات المعنية بتطبيقه.



وأضافت أن التوقيت الحالى مثالي للشروع فى تنفيذ النقل الذكى لتجنب ضياع مزيد من الفرص على مصر التى تحتاجه بشدة لحل أزمة النقل والطرق بها.