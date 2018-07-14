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بورصة وشركات
«هيرمس» تتراجع 17% بتعاملات الـ«gdr's» اﻷسبوع الماضي
السبت 14 يوليه 2018 07:27 م
هيرمس
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هيرمس
أسماء السيد
هبطت شهادة إيداع "المجموعة المالية – هيرمس" منفردة خلال تعاملات شهادات الإيداع المصرية المقيدة ببورصة "لندن" الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 17% لتصل 2 دولار مقارنة بـ2.42 دولار بنهاية الأسبوع السابق له.
وعلى جانب آخر، صعدت شهادة إيداع "ايديتا للصناعات الغذائية" بنسبة 4% لتصل إلى 5.35 دولار مقارنة بـ5.15 دولار.
فيما ظلت باقي شهادات الإيداع النشطة على ثبات دون تغير، إذ بقيت شهادة إيداع "التجاري الدول" عند 4.80 دولار وشهادة ايداع "المصرية للاتصالات" عند 3.50 دولار وشهادة إيداع "أوراسكوم للاتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا" عند 0.20 دولار.
وخيم التراجع على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضي، إذ هبط مؤشر السوق الرئيسي "EGX30" بواقع 1.5% ليغلق عند 15879 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 3% ليغلق عند مستويات 755 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بواقع 2.2% ليغلق عند مستويات 1990 نقطة.
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