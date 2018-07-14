بالصور.. التعديلات الحكومية لمشروع قانون صندوق مصر السيادي

ياسمين فواز



حصلت "المال" على نسخة التعديلات الكاملة التي أقرتها الحكومة والبرلمان في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم السبت، بشأن مشروع قانون بإنشاء "صندوق مصر".



وتضمنت مذكرة الحكومة المرسلة من وزارة التخطيط على موافقة الحكومة على إدراج تعريف مستقل لكل من الأصول المستغلة وغير المستغلة بمشروع القانون، والتي طالبت بها اللجنة في اجتماعها الثلاثاء الماضي.



ونص التعريف على أنه يقصد بالأصول غير المستغلة بأنها التي يتم حصرها بمعرفة اللجان المشكلة وفقًا للقانون، مع الإشارة في ديباجة المشروع إلى قرار رئيس الوزراء رقم ٢٥٨٩ لسنة ٢٠١٥ لتشكيل لجنة وزارية لحصر أصول الدولة غير المستغلة.



كما أوضحت الحكومة تعريف الوزير المعني، وكشفت المذكرة التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان أن جميع الأصول التي يجيز المشروع نقل ملكيتها إلى الصندوق تتبع وزيرا معنيا في نطاق تطبيق أحكام المشرع بحسبان أن تلك الأصول إما أن تكون مملوكة لإحدى الوزرات، وهى الحالة المباشرة لتبعية الأصل للوزير المعني أو تكون مملوكة لإحدى الهيئات العامة، وكل تلك الهيئات وفق قانون الهيئات العامة الصادر بقانون رقم ٦١ لعام ١٩٦٢ تابع وزيرا بعينه إذ تنص المادة ٥ من القانون الأخير "للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئات العامة التابعة له".



المادة التاسعة عشر الخاصة بإعفاء الصندوق من كل الضرائب والرسوم وما فى حكمهما، ولا تسرى هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح، وكذلك لا تسرى الإعفاءات المشار إليها على الصناديق والشركات التي يسهم فيها الصندوق".



أكدت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط أن طبيعة عمل الصندوق وأهدافه تتصل كلها بخطط الدولة الاستثمارية طويلة الأجل، وكذلك حفظ حقوق الأجيال القادمة



ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة ممثلة فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والدكتور محمد معيط وزير المالية على إعفاء التعاملات البينية للصندوق السيادي "صندوق مصر" مع الصناديق الفرعية التابعة له من الضرائب على أن تخضع تعاملاته مع الغير إلى الضريبة.



وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أهمية عدم وجود ازدواج ضريبى فى الصندوق، لافتا إلى أن هناك مشكلات ضريبية فى الشركات القابضة والتابعة فيما يخص المعاملات البينية، حيث تعانى من الازدواج الضريبي مما يضعف موقفها التنافسي.



وشدد وزير المالية على أهمية إيجاد صيغة تشريعية مناسبة لحل هذه المشكلة، ووعده الدكتور حسين عيسى ببحث الأمر فى الفترة الصيفية عقب انتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي لإيجاد الصيغة الملائمة لحل هذه المشكلات.



وأكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب على تعديل نص المادة (19) من مشروع القانون وقوبل بموافقة اللجنة، ويقضي التعديل بإعفاء التعاملات البينية للصندوق مع صناديقه الفرعية من الضرائب والرسوم، ووافق وزير المالية على ذلك، قائلا "طالما معاملات بينية للصناديق الفرعية التابعة تعفى، ولكن التعاملات مع الغير تخضع للضريبة وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التطبيق".



ولفت معيط إلى أن الشركات التابعة والقابضة في الدولة أضعفتها الضرائب وأضرت بوضعها التنافسى مع الشركات الأخرى، لافتا إلى أن تعاملات "صندوق مصر" مع الصناديق الفرعية التابعة له لا تخضع للضرائب للحفاظ على الوضع التنافسى مع الغير.

