بلجيكا تهزم إنجلترا وتحصد برونزية المونديال للمرة الأولى

على المصرى



حصد منتخب بليجكا، برونزية كأس العالم "روسيا 2018"، لأول مرة فى تاريخه، بعدما تغلب على منتخب إنجلترا، بهدفين نظيفين، فى المباراة التى أقيمت بين المنتخبين، على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة "سان بطرسبرج"، فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع للمونديال.



وكرر منتخب الشياطين الحمر، فوزه على منتخب الأسود الثلاثة، بالنسخة الحالية من البطولة، حيث تغلب عليه فى ختام لقاءات الدور الأول بهدف نظيف، ليتوج المنتخب البلجيكى بالميدالية البرونزية، للمرة الأولى فى تاريخه، ويحقق أفضل مركز له فى تاريخ مشاركاته بالمونديال.



وخاض المنتخب البلجيكى، مباراة المركز الثالث للمرة الثانية، حيث كانت الأولى ضد فرنسا في نسخة 1986 وخسرها 2-4 بعد وقت إضافي، وحتى الآن تبقى هي المباراة الوحيدة التي ذهبت إلى وقت إضافي لتحديد الفائز بالمركز الثالث في النهائيات.



وينطبق نفس الأمر على المنتخب الإنجليزى، الذى يخوض مباراة الترضية للمرة الثانية أيضاً، الأولى كانت ضد إيطاليا في نسخة 1990 وخسرها 1-2، وهي مباراة المركز الثالث رقم 19 في تاريخ النهائيات، حيث لم تلعب هذه المباراة في نسختي 1930 و 1950.



سجل توماس مونييه، هدف التقدم لبلجيكا، فى الدقيقة الرابعة من إنطلاقة اللقاء، بعد عرضية رائعة من ناصر الشاذلي، حولها مونييه إلى الشباك، بعدما فشل جوردان بيكفورد، حارس إنجلترا، في التصدي لها.



ويعد هذا الهدف هو الأسرع لبلجيكا فى تاريخ كأس العالم، فى الدقيقة 3 و37 ثانية، كما أصبح مونييه هو اللاعب رقم 10 الذي يسجل هدفًا للشياطين الحمر خلال البطولة الحالية، حيث عادل رقمي منتخب فرنسا في بطولة 1982، وإيطاليا في بطولة 2006.



وحاول منتخب إنجلترا إدراك التعادل، وسيطر على مجريات اللقاء، وكان على وشك تحقيق التعادل، الا أن ألدرفيريلد أبعد تسديدة إيريك داير من على خط المرمى، وعلى عكس سير اللعب، سجل أيدين هازارد، هدف قتل اللقاء، فى الدقيقة 82، بتسديدة أرضية بعد تمريرة رائعة من دي بروين.



وتمكن تيبوا كورتوا، حارس بلجيكا، من تحقيق رقم قياسي برفقة منتخب بلاده، خلال المواجهة، بعدما خاض مباراته الدولية رقم 65، متخطيًا رقم جان ماري فاف، حارس المنتخب السابق "64 مباراة"، ليصبح أكثر حارس خوضًا للمباريات في تاريخ بلجيكا، ويأتي ميشيل برودهوم، في المركز الثالث، برصيد 58 مباراة دولية.



وحقق منتخب إنجلترا، رقمًا مميزًا خلال مشاركته في النسخة الحالية من المونديال، بعدما خاض منتخب الأسود الثلاثة، البطولة، بتشكيلة هي الأصغر في معدل أعمار اللاعبين "25 عامًا و174 يومًا.

