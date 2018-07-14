البنك التجارى الدولى: لا صحة لادعاء الاستيلاء على حسابات عميل

البنك التجارى الدولى

محمد سالم



قال البنك التجاري الدولي، السبت، إنه لا صحة لادعاء الاستيلاء على حسابات أحد العملاء



ووفق بيان، أفاد البنك أنه "

بالإشارة إلى البيان الصادر عن مصرفنا في 12 يوليو 2018 بخصوص تلقيه شكوى من أحد عملائه من قطاع الأفراد فى إحدى فروع مدينة الإسكندرية عن وجود تباين فى أرصدة حسابه الشخصى، يعلن البنك الانتهاء من إجراء تحقيق داخلى شامل ومراجعة دقيقة لكافة العمليات المصرفية فى جميع فروع البنك".



وأضاف "تبين أن كافة العمليات المصرفية داخل البنك تمت طبقًا للإجراءات والقواعد المصرفية المتبعة وأن كافة العمليات محل الاعتراض تم فحصها جميعًا ووجدت سليمة وصحيح"



وتابعت "ما أثير من ادعاءات عن استيلاء أحد موظفى البنك على أرصدة من حسابات العميل الشاكى غير صحيح حيث أن نتائج الفحص أثبتت عدم صحة هذا الادعاء".



وأوضحت أن جميع الوثائق والمستندات الخاصة بالمعاملات المعنية تتوافق مع اللوائح الداخلية المنصوص عليها فى مواثيق البنك وإجراءاته التشغيلية وكذلك التعليمات والتوجيهات الصادرة عن البنك المركزى المصرى. وسوف يتم اليوم إخطار العميل للحضور لاستلام رد البنك الرسمى على اعتراضاته.



كما سيقوم البنك التجاى الدولى (مصر) بإعلام الجهات الرقابية المختصة بنتائج التحقيقات وإتاحة كافة الوثائق والمستندات للإطلاع عليها وفحصها والتأكد من أن اعتراضات العميل غير صحيحة، وفق البيان



وشدد البنك على احتفاظه كامل حقه القانونى فى مقاضاة أى شخص أو كيان أو جهة قامت بنشر أخبار كاذبة من شأنها التشهير بسمعة البنك التجارى الدولى (مصر) أو القطاع المصرفى المصرى والتشكيك فى مجهودات الدولة للإصلاح الاقتصادى.



وتابع "إذ نود التأكيد مرة أخرى أن ثقة عملائنا فى قدرة مؤسستنا والتزامنا وحرصنا الدائم على تقديم أفضل خدمة ممكنة تتصدر قائمة أولويات البنك التجارى الدولى (مصر) وتعد بمثابة حجر الأساس لرؤية البنك ورسالته".

