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تأميـــن
الرقابة المالية تناقش رؤية مستقبلية لخدمة صناعة التأمين الثلاثاء
السبت 14 يوليه 2018 05:06 م
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
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الرقابة المالية - اللوجو الحديث
مروة عبد النبى :
تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية الثلاثاء المقبل مؤتمر صحفى للمشاركة فى فعاليات مبادرة "معا من أجل مستقبل أفضل لصناعة التأمين"، لمناقشة الطروحات التي تخدم صناعة التأمين
وأكدت الهيئة، فى بيان لها اليوم أنها حريصة على صياغة رؤية مستقبلية متقدمة لنشاط التأمين، كي يتكامل مع الإجراءات والإصلاحات الاقتصادیة الكبیرة التي تتم خلال الفترة الحالية، وبما یساھم في رفع مساهمة نشاط التأمين فى الناتج القومي، مما يساعد على تحقيق الطموحات لدى صناع التأمين.
وأضاف البيان أن الجلسة تأتي من منطلق توظيف حماس مجموعة من الأفراد العاملين بالنشاط، للتغلب على التحديات التى أعاقت انطلاق قطاع التأمين سيكون له تأثير إيجابي على النشاط.
وتستهدف الجلسة الى خلق تفاعل بين المختصين فى صناعة التأمين فى مصر والوسطاء، وتبادل الرؤى في أمور الصناعة، مع الاطلاع على تجارب الأسواق المتقدمة تأمينيا، كما سيتم مناقشة ما يمكن تضمينه فى تعديلات قانون التأمين القادم.
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