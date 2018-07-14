التحركات المتوقعة لبعض أسهم مؤشري EGX 30، 70 هذا الأسبوع

egx30

منى عبدالباري



مع اتجاه الأسهم القيادية صاحبة الوزن النسبي الأكبر بمؤشر السوق الرئيسي EGX30 في نطاق عرضي لن يؤثر على المؤشر بأي شكل من الأشكال هذا الأسبوع، توقع محللون أن تشهد أسهم أخرى صاحبة أوزان نسبية منخفضة تحركات صاعدة هذا الأسبوع.



وقدر محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية مستويات عدد من الأسهم المدرجة على المؤشر الثلاثيني كالتالي، الحديد والصلب المصرية بين 6.90 و 7.90 جنيه، مقارنة بـ 7.24 جنيه بإغلاقات الخميس، والصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بين 6.25 و 6.90 جنيه، مقارنة بـ 6.49 جنيه الخميس.



وأيضا سهم مصر للألمونيوم بين 52 و 59 جنيه، مقارنة بـ 53.13 جنيه الخميس، و جي بي أوتو بين 5.85 و 6.40 جنيه، مقارنة بـ 6 جنيه الخميس، ، وبايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بين 8.40 و 9 جنيهات، مقارنة بـ 8.58 جنيه الخميس.



وأيضا سهمي العربية لإدارة وتطوير الأصول والعربية لحليج الأقطان بين 3.10 و 3.80 جنيه، مقارنة بـ 3.45 الخميس، وبين 2.40 و 2.75 جنيه، مقارنة بـ 2.50 الخميس .



يشار إلى أن السهمين السابقين احتلا المركزين الخامس والعاشر على الترتيب ضمن قائمة الأسهم العشرة الأنشط من حيث كمية التداول بسوق داخل المقصورة، حيث سجلت العربية لإدارة الأصول حجم تداولات بواقع 76.8 مليون ورقة مالية بقيمة 249.5 مليون جنيه، فيما كان نصيب العربية لحليج الأقطان 25 مليون ورقة مالية بقيمة 61.1 مليون جنيه.



وعلى صعيد أسهم مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 توقع الأعصر تحرك سهم النساجون الشرقيون للسجاد بين 11.5 و 12.5 جنيه، مقابل 11.7 جنيه الخميس الماضي، وأسيك للتعدين "أسكوم" بيم 9.80 و 11.25 جنيه مقارنة بـ 10.31 جنيه الخميس، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها بين 1.60 و 1.75 جنيه، مقارنة بـ 1.6 الخميس.



وأيضا سهم الدولية للمحاصيل الزراعية بين 3.10 و 3.40 جنيه، مقارنة بـ 3.24 جنيه الخميس، و الاسماعيلية مصر للدواجن بين 2.5 و 2.90 جنيه، مقارنة بـ 2.68 جنيه الخميس، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري بين 2.5 و 3 جنيهات، مقارنة بـ 2.6 جنيه الخميس.



ومن جانبه قال محمد كمال مدير تداول المؤسسات بشركة رواد لتداول الأوراق المالية إن الواقعة التي أعلنها البنك التجاري الدولي الخميس الماضي حول قيامه بالتحقيق في شكوى أحد عملائه بخصوص وجود تباين فى أرصدة الحساب الخاص به فى أحد فروع البنك بمحافظة الإسكندرية، قد تؤثر على السهم ويدفعه للسير عرضيا هذا الأسبوع.



وكان سهم البنك التجاري صاحب الوزن النسبي الأعلى على المؤشر الثلاثيني أغلق الخميس الماضي عند مستوى 83.5 جنيه، متراجعا 1.27%.



وأشار كمال إلى اتجاه المؤسسات حاليا إلى الاستثمار بقوة في قطاعات البتروكيماويات، والعقارات، والخدمات المالية غير المصرفية.



وخلال الأسبوع المنقضي جاءت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات في صدارة قطاعات السوق من حيث كمية التداول بواقع 315 مليون ورقة مالية، بقيمة 978 مليون جنيه، و 222.6 مليون ورقة مالية، بقيمة 788.9 مليون جنيه على الترتيب.

