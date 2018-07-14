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بورصة وشركات
المصرية لنظم التعليم تتقدم بمستندات إدارج زيادة رأس المال
السبت 14 يوليه 2018 02:17 م
شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة
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شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة
المال - خاص:
تقدمت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بمستندات ادراج أسهم زيادة رأس المال على قاعدة البيانات بالبورصة، ومصر للمقاصة، بحسب تصريحات هيثم علام عضو مجلس الادارة ومدير علاقات المستثمرين بالشركة.
وقال علام فى تصريحات لـ "المال" أن هذه الخطوة تأتى لإدارج الزيادة النقدية على قاعدة البيانات للبورصة والمقاصة.
وكانت الشركة قد سجلت في تغطية حق اكتتاب زيادة رأس المال نسبة بلغت 97.5% بإجمالى 15.6 مليون سهم، وهى الأعلى فى تاريخ بورصة النيل، وتعد المرة الأولى التى تحقق شركة مقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هذه النسبة.
وفى مايو الماضى أعلنت الشركة اجراءزيادة نقدية لرأسمالها من 16 إلى 32 مليون جنيه، موزعة على 16 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد.
كشفت القوائم المالية للمصرية لنظم التعليم خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2017-2018، تراجع صافي الأرباح بنسبة 17.7% ، بعد تحقيق ربحاً بقيمة 3.8 مليون جنيه مقابل 4.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى المناظر.
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