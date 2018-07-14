صراع بين إنجلترا وبلجيكا على برونزية المونديال

إنجلترا وبلجيكا

علي المصري:



يتأهب المنتخبان الإنجليزي والبلجيكي للمواجهة المرتقبة بينهما في الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبرج، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم "روسيا 2018".



وتشهد المباراة التي يديرها الحكم الإيراني علي رضا فاجهاني، صراع النجم الإنجليزي هاري كين وكذلك البلجيكي روميلو لوكاكو على جائزة الحذاء الذهبي لهداف المونديال.



وبعد أن التقى المنتخبان خلال الدور الأول في مباراة لم تكن مصيرية، حيث كان كل منهما قد حسم بالفعل تأهله إلى الدور الثاني حينذاك، ربما تفتقد مباراة اليوم الإثارة في ظل الصدمة التي يعيشها الطرفان بعد الإخفاق في التأهل للنهائي.



لكن المؤكد هو صراع النجم الإنجليزي كين على حسم فوزه بلقب الحذاء الذهبي، حيث يتصدر قائمة هدافي المونديال حتى الآن برصيد ستة أهداف، كما لا تزال الفرصة متاحة أمام البلجيكي لوكاكو الذي سجل أربعة أهداف، وخلفه أنطوان جريزمان ومبابي برصيد 3 أهداف لكل منهما.



وكان كين ولوكاكو قد غابا عن مباراة المنتخبين الإنجليزي والبلجيكي في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات دور المجموعات في 28 يونيو ، للحصول على راحة، التي انتهت بفوز المنتخب البلجيكي بهدف وحيد سجله عدنان يانوزاي.



فلم يكن أي من روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البلجيكي أو جاريث ساوثجيت نظيره في المنتخب الإنجليزي، يسعى بقوة حينذاك إلى الفوز الذي يحسم صدارة المجموعة، وبالتالي خوض مواجهة محتملة أمام المنتخب البرازيلي في دور الثمانية، في حالة تخطي الدور الثاني.



وبعد الإطاحة بالمنتخب الياباني من دور الستة عشر، اصطدم المنتخب البلجيكي بنظيره البرازيلي صاحب الألقاب الخمسة في المونديال، في دور الثمانية.



وتغلب المنتخب البلجيكي على نظيره البرازيلي 2 ـ 1، قبل أن يخسر أمام المنتخب الفرنسي 1ـ 0 في الدور قبل النهائي.



واستفاد المنتخب الإنجليزي من هزيمة الدور الأول أمام بلجيكا، حيث تجاوز المنتخب الكولومبي في دور الستة عشر ثم أطاح بالسويد من دور الثمانية، قبل أن يسقط أمام المنتخب الكرواتي 1 ـ 2 في الدور قبل النهائي مساء الأربعاء الماضي.



ورغم إخفاق المنتخب الإنجليزي في التأهل لنهائي المونديال، نال احترام جماهيره إثر المشوار الذي قدمته مجموعة من اللاعبين الشبان، والذي كان مبشرا بمزيد من الإنجازات في المستقبل القريب.



ورغم مشاعر الحزن إثر الخروج من إطار المنافسة على اللقب على يد كرواتيا، ارتفع سقف الطموح لدى الجماهير الإنجليزية بشكل كبير بأن يواصل المنتخب، صاحب ثالث أقل متوسط لأعمار اللاعبين في المونديال، التطور وأن يعود أكثر قوة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.



أما مشاعر الجماهير البلجيكية فتبدو أكثر حزنا في ظل التخوف من عدم حصول ما وصف بالجيل الذهبي للمنتخب على فرص كافية أخرى لإظهار قدراته واعتلاء منصة التتويج بلقب عالمي.