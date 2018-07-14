النواب: الحكومة ترجئ الرد على ملاحظات النواب بشأن خطتها

رئيس الحكومة في البرلمان

عضو لجنة الرد على بيان الحكومة: لا يمكن الموافقة على بيان بهذا الشكل ..ويجب الرد على كافة التساؤلات

عدم الرد عن غياب مصادر التمويل وعدم وجود توقيتات واضحة لتنفيذ التأمين الصحى الشامل



ياسمين فواز



أرجأت حكومة المهندس "مصطفى مدبولي" الرد على تساؤلات أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة برئاسة النائب السيد الشريف وكيل أول المجلس للرد على بيان الحكومة لحين عقد جلسة تجديد الثقة المقرر عقدها غدا الأحد بحضور رئيس الوزراء.



ويشمل بيان الحكومة خمسة محاور هي: محور حماية الأمن القومى وسياسية مصر الخارجية، ومحور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وبناء الإنسان المصري.



وشهد اجتماع اللجنة الخاصة الأربعاء الماضى حالة من الاستياء لدى أعضائها بعد أن اكتفى المستشار عمر مروان وزير الدولة للشئون النيابية بالتأكيد على بذل وزارات الحكومة الجديدة جهدا كبيرا للرد على تساؤلات النواب، مضيفا أن رئيس الوزراء سيعرض كل الردود خلال جلسة الأحد، مما دفع عددا من النواب لاعلان رفضهم للبيان ليعقب إجراء وكيل المجلس للتصويت على البيان وإعلان موافقة أغلبية اللجنة ورفض أربعة نواب فقط .



من جانبه، أعرب النائب إيهاب منصور عضو اللجنة الخاصة للرد على البيان الحكومى عن استيائه من عدم رد الحكومة على المقترحات التى تقدم بها أو الملاحظات التى اعترض عليها فى البيان، مؤكدا أن ما يهدف إليه النواب هو الصالح العام ولكن لا يمكن الموافقة على بيان بهذا الشكل دون رد واضح من الحكومة على ما تقدمنا به من ملاحظات.



واضاف منصور فى تصريحاته لـ" المال" أن الاجتماع اليوم شهد اعتراضات واسعة على عدم رد الوزير عمر مروان ممثلا عن الحكومة وعدم وجود توضيح موارد تمويل اهداف وبرامج الحكومة الى جانب غياب التوقيتات المحددة بشأن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل حتى يمكن للبرلمان محاسبة الحكومة حال تقصيرها فى تنفيذه.



فيما، أكد النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الخاصة فى تصريحاته لـ " المال" أن اجتماع اللجنة الاربعاء الماضى مع الوزير لم يتطرق للاجابة عن أى استفسار خاص بربط مؤشرات الاداء بتوقيتات زمنية محددة أو معدلات البطالة أو الفقر وتوفير فرص عمل وغيرها، مضيفا أن الوزير أرجأ الرد على الاستفسارات لحين عرضها من قبل رئيس الوزراء على النواب فى جلسة الرد على البيان، آملا أن يجيب رئيس الحكومة على كل الاستفسارات التى تم إثارتها خلال جلسة الأحد المقبل.



من ناحيته ، صرح وكيل أول مجلس النواب النائب السيد محمود الشريف، رئيس اللجنة الخاصة، بأن التقرير النهائى للجنة يتضمن ملاحظات دقيقة وموضوعية صدرت عن اللجان الخمس الفرعية واللجان النوعية للمجلس فى 350 صفحة، تم عرضها الخميس الماضى على رئيس البرلمان.



وأضاف الشريف أن تقرير اللجنة شمل دراسة قيمة للمحاور الخمسة من برنامج الحكومة، سواء من جانب اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة أو اللجان النوعية المختصة، منوها بأن برنامج الحكومة ورد فى ما يقرب من 200 صفحة، إلى جانب 50 "صفحة ملاحق" تتضمن مؤشرات الأداء.



وأضاف: "نحن فى سفينة واحدة، ومعا سننهض بهذا الوطن تحت قيادة حكيمة هى قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".



وأكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن اللجنة المختصة بالرد على برنامج الحكومة المقدم من المهندس مصطفى مدبولي، وأفقت على برنامج عملها مع التوصية بمنحها الثقة سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس والمزمع مناقشته غدا الاحد بالرغم من وجود بعض الملاحظات على البرنامج من النواب.



وأوضح وهدان أن برنامج حكومة مدبولى ركز على العديد من المحاور الرئاسية التى تهم المواطن المصرى والقيادة السياسية وهى الاهتمام بالإنسان المصرى سواء من ناحية التعلم والصحة وبناء مناطق صناعية وتوفير فرص عمل وخفص عجز الموازنة، وزيادة النمو وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.



وأشار" وكيل النواب" إلى أن هناك عملا متواصلا من الحكومة والنواب من أجل إصدار تشريعات تخدم المواطن المصرى وتعبر به إلى بر الأمان بعد الإصلاحات الاقتصادية التى حدثت الفترة الماضية.