البرلمان يعيد مشروع قانون الصندوق السيادى للحكومة

حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

يطالب بوضع آلية لتسعير الأملاك غير المستغلة قبل التصويت على قانون الصندوق السيادى

وكيل اللجنة: طالبنا بحد أدنى لتوزيعات الأرباح ورئاسة الجمعية العمومية لرئيس الوزراء



ياسمين فواز



أعادت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى مشروع قانون إنشاء صندوق سيادى تحت مسمى "صندوق مصر" لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، إلى الحكومة مرة أخرى لإجراء بعض التعديلات عليه وإعادة مناقشته اليوم داخل اللجنة.



وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق سيادى باسم (صندوق مصر) تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية.



ويكون رأسمال الصندوق المرخص به بقيمة مائتى مليار جنيه مصرى ورأسماله المصدر بقيمة خمسة مليارات جنيه مصرى، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، وإجازة المادة زيادة رأسمال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى، مؤكده أن أموال الصندوق مملوكة للدولة ملكية خاصة.



ووفقا للنائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريحاته لـ "المال" فإن اللجنة طالبت الحكومة الثلاثاء الماضى بإدخال تعديلات على مشروع القانون لمناقشته اليوم، موضحا أن وضع حد أدنى لتوزيعات الارباح الناتجة عن استغلال الأصول، إضافة الى وضع آلية لتسعير الاملاك غير المستغلة ابرز التعديلات.



واضاف عمر الي مطالبة اللجنة أيضا بأن لا يرأس الجمعية العمومية للصندوق أقل من منصب رئيس الوزراء، مشيرا الي أنه فى حال انتهاء الحكومة من إجراء التعديلات سيتم ادراج مشروع القانون في جلسة عامة منتصف الاسبوع الحالى.



يذكر أن مشروع القانون ينص على أن يكون للصندوق جمعية عامة تُشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية برئاسة الوزير المختص، وعضوية وزير المالية ووزيرين من المعنيين بالشئون الاقتصادية يحددهما رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية لذوى الخبرة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.



وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية اكد في اجتماع اللجنة أمس الأول الثلاثاء وجود مشاكل كثيرة تواجه الدولة أثناء حصر أصولها غير المستغلة أبرزها رفض بعض الجهات بالدولة استغلال أصول والتعامل معها باعتبار أنها ملك لها فقط وليس للدولة "لدرجة أن البعض قام بالتظاهر بمجرد الاقتراب من أصولهم، مضيفا أن مهمة صندوق مصر السيادي المقرر تدشينه هي إدارة واستغلال هذه الأصول.



وأضاف معيط خلال اجتماع اللجنة :" للأسف هناك أصول بالمليارات مهدرة بسبب عدم استغلالها، والكثير منها تم الاعتداء عليها من باب المال السايب واللي ملهوش صاحب"، مشيرا إلى أن استغلال الأصول يمكن أن يغني الدولة عن فكرة الاقتراض قائلا:"الجنية الذي تقترضه بيكلفنا جنيه وربع، وبالتالي الأولي تطوير أصولنا".



ويهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.