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بورصة وشركات
الأجانب الأكثر شراءً بالبورصة بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال أسبوع
السبت 14 يوليه 2018 09:55 ص
البورصة المصرية
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أحمد علي
جاء الأجانب أكثر المتعاملين من حيث الشراء فى تعاملات الأسبوع الماضي بالبورصة المصرية، إذ سجلوا مشتريات أسهم بقيمة 1.330 مليار جنيه مقابل بيع قدر بـ 723.629 مليون، بصافى شراء قدره 420.55 مليون جنيه.
وجاء المستثمرون المصريون في المركز الثاني من حيث الشراء مسجلين ما قيمته 852.224 مليون جنيه مقابل مبيعات قدرها 1.557 مليار، بصافي بيعى 704 ملايين جنيه.
وحل العرب فى المركز الثالث والأخير بقائمة الأكثر شراءً، بمشتريات 180.789 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 101.967 مليون بصافى شراء قيمته 24.67 مليون جنيه.
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