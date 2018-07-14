73.5 مليون جنيه رأس المال السوقي لصندوق EGX 30 INDEX ETF

بلتون المالية القابضة

المال ـ خاص:



بلغ حجم صندوق EGX 30 INDEX ETF بلتون للمؤشرات بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي، نحو 73.560 مليون جنيه، فيما بلغ عدد وثائق الصندوق المتداولة نحو 4.420 مليون وثيقة.