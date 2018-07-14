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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
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سمك بلطي
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سمك بوري
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سمك مكرونة
150.00
جمبري
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لحم بتلو
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لحم كندوز
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لحم ضاني
بورصة وشركات
73.5 مليون جنيه رأس المال السوقي لصندوق EGX 30 INDEX ETF
السبت 14 يوليه 2018 09:47 ص
بلتون المالية القابضة
أخر الأخبار
بلتون المالية القابضة
المال ـ خاص:
بلغ حجم صندوق EGX 30 INDEX ETF بلتون للمؤشرات بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي، نحو 73.560 مليون جنيه، فيما بلغ عدد وثائق الصندوق المتداولة نحو 4.420 مليون وثيقة.
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