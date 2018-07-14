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اقتصاد وأسواق
الرئيس الأمريكي يهنئ مصر بمناسبة العيد الوطني
السبت 14 يوليه 2018 03:32 ص
الرئيس الأمريكي ترامب يهنئ مصر بمناسبة العيد الوطني
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الرئيس الأمريكي ترامب يهنئ مصر بمناسبة العيد الوطني
متابعات:
نظم السفير ياسر رضا سفير جمهورية مصر العربية في واشنطن والسيدة قرينته حفل استقبال بمقر السفارة بمناسبة العيد الوطني لجمهورية مصر العربية بحضور جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وستيفن مينوشن وزير الخزانة الأمريكي وعدد كبير من الوزراء السابقين وقيادات وأعضاء الكونجرس، والسفراء المعتمدين في الولايات المتحدة الأمريكية، وكبار المسئولين بالإدارة الأمريكية، والإعلاميين، والصحفيين، وممثلي مراكز الأبحاث، ورموز وأعضاء الجالية المصرية في واشنطن.
وهنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السفارة المصرية حيث أشار – في رسالة قرأتها يائل لامبرت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي أثناء العيد الوطني- إلى تهنئته لمصر حكومة وشعباً بمناسبة العيد الوطني، مؤكداً علي عمق ومتانة العلاقات المصرية/ الأمريكية.
وألقى السفير ياسر رضا كلمة أكد فيها علي الصداقة والعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والأمريكي، وعلي عمق العلاقات المصرية/ الأمريكية علي المستوي الرسمي، وحرص مسئولي الدولتين علي الارتقاء بها ودفعها نحو آفاق أرحب وأوسع، ومعرباً عن تطلعه لأن تشهد تلك العلاقات المزيد من التطور والإنجازات خلال السنوات القادمة.
كما وجه السفير ياسر رضا في كلمته الشكر لمسئولي الإدارة الأمريكية والكونجرس ولأصدقائه ولزملائه من المسئولين السابقين والإعلاميين، وممثلي مراكز الأبحاث، ولأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي، ولرؤساء المكاتب الفنية، وأعضاء السفارة المصرية في واشنطن، وأبناء الجالية المصرية علي تعاونهم معه طوال فترة خدمته كسفير لجمهورية مصر العربية في واشنطن والتي ستنتهي قريباً، واصفاً الروح التي كانت سائدة بينه وبين نظرائه وزملائه بالنموذجية والبناءة، ومكرراً اعتزازه الشديد بالعمل كسفير لمصر في واشنطن.
دونالد ترامب
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