1300 ميجاوات تراجعًا باستهلاك الكهرباء.. الليلة

عمر سالم









كشف مصدر مسئول بالمركز القومي للتحكم بالطاقة، تراجع إجمالى استهلاك الكهرباء، الليلة، بنحو 1300 ميجاوات.





وأكد المصدر ثبات إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء، اليوم، عند 100120 ميجاوات، مقارنة بنحو 100120 ميجاوات، أمس.

وأوضح المصدر، لـ"المال"، أن هناك تراجعًا فى استهلاك الكهرباء، الليلة، بمتوسط 1300 ميجاوات، حيث سجل أعلى حمل للشبكة القومية الليلة 27800 ميجاوات خلال الساعة 7 مساء، ومن المرتقب أن يصل إجمالى الإنتاج لنحو 38000 ميجاوات.