تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 624 جنيهًا

عمر سالم









تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، خلال التعاملات اليومية نتيجة انخفاض الأوقية فى بورصة الذهب العالمية.





وسجل عيار 21، اليوم، نحو 624 جنيهًا للجرام، مقابل 626 جنيهًا، أمس الأول.





فيما سجل عيار 18 قيمة 534 جنيهًا، وعيار 24 نحو 714 جنيهًا، وسجلت الأوقية 1242 دولارًا بدلًا من 1246 دولارًا أمس.



