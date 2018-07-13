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عيار 18
680.00
عيار 24
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الارز
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الزيت
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السكر
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المكرونة
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الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
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المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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ديك رومي
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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 624 جنيهًا
الجمعة 13 يوليه 2018 08:41 م
الذهب 99
أخر الأخبار
الذهب 99
عمر سالم
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، خلال التعاملات اليومية نتيجة انخفاض الأوقية فى بورصة الذهب العالمية.
وسجل عيار 21، اليوم، نحو 624 جنيهًا للجرام، مقابل 626 جنيهًا، أمس الأول.
فيما سجل عيار 18 قيمة 534 جنيهًا، وعيار 24 نحو 714 جنيهًا، وسجلت الأوقية 1242 دولارًا بدلًا من 1246 دولارًا أمس.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل، اليوم، 4995 جنيهًا بدلًا من 5010 جنيهات.
أسعار الذهب
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