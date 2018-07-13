العاصمة الإدارية ستعمل بنظام المدن الذكية

عمر سالم









قال المهندس وليد شتا، المدير الإقليمى لشركة شنايدر إليكتريك، إن العاصمة الإدارية تشمل منطقة للإسكان المتوسط والإسكان الاجتماعي والإسكان الفاخر، بالإضافة إلى منطقة تجارية لجمع الشركات فيها، والمنطقة الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية.





وأكد شتا أن هناك تغييرًا جذريًّا على مستوي العالم في مجال التحكم وتوزيع الكهرباء، مما يجعل التحكم في فصل التيار الكهربائي بشكل أتوماتيكي، بالإضافة إلى التحكم في أحمال الكهرباء داخل المنازل.





وبحسب المدير الإقليمى لشركة شنايدر إليكتريك فإن المدن الذكية تشمل التحكم في توزيع المياه بالمدن بشكل أتوماتيكي، إضافة إلى التحكم في الكهرباء، كما يمكن من خلال تلك المدن التنبؤ بالمشكلات المتوقع حدوثها وطرق تجنبها.





وأضاف شتا أن رئيس شركة شنايدر إليكتريك العالمية التقى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال العام الماضي، حيث أكد الرئيس اهتمامه ببناء العاصمة الإدارية الجديدة وجعلها تعمل بنظام المدن الذكية.





وبحسب شتا فإن استثمارات شركته زادت مؤخرًا حيث تعمل الشركة على تعيين نحو 100 مهندس كل 6 أشهر، كما أن الشركة لديها برامج تدريب للعاملين بالشركة والمهندسين على البرامج الجديدة في مجال التكنولوجيا.



