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نقل وملاحة
السكة الحديد: انتظام حركة سير القطارات على جميع الخطوط
الجمعة 13 يوليه 2018 04:45 م
حادث قطار البدرشين
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حادث قطار البدرشين
محمود محسن
أعلنت هيئة السكة الحديد، انتظام حركة سير القطارات على جميع خطوط الشبكة، موضحة أنه تم تسيير القطارات من البدرشين إلى مذغونة لمسافة 12 كم في اتجاه مفرد وباقي الخط بانتظام (مزدوج)، وذلك حتى لا تتأثر حركة خط الوجه القبلي.
يذكر أنه سقطت ثلاث عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالي، وانقلبت العربة الرابعة، وتم الدفع بأداوت الرفع والأوناش لموقع الحادث.
السكك الحديدية
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