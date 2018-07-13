مصدر: وزير النقل سيشكل لجنة لتحديد أسباب حادث البدرشين

مدحت إسماعيل

قال مسئول حكومي، إن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، سيصدر -نهاية اليوم الجمعة- قراراً بتشكيل لجنة فنية تختص بدراسة أسباب، خروج عربات من قطار البدرشين عن القطبان.

وتعطلت حركة قطارات السكة الحديد على خط الصعيد، نتيجة انقلاب 3 عربات من القطار الإسباني رقم 986 المكيف بمنطقة البدرشين.





وأعلنت وزارة النقل، في بيان لها، اليوم، أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل توجه إلى حوش محطة المرازي بخط القاهرة السد العالى، موقع سقوط عربات من القطار 986 مكيف القاهرة قنا.

ولفت المصدر إلى أن اللجنة متوقع أن تضم عضوًا، من الإدارة المركزية للإشارات بالهيئة القومية لسكك حديد، وممثلاً من الإدارة المركزية للصيانة، إضافة إلى خبراء من كلية الهندسة بالجامعات المصرية.





وجه المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، بانتقال أدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة بعد وصوله إلى موقع الحادث لمتابعته.