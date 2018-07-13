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نقل وملاحة
مصدر بالسكة الحديد: خطأ التحويلة أحد سيناريوهات انقلاب قطار البدرشين
الجمعة 13 يوليه 2018 04:02 م
حادث قطار البدرشين
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حادث قطار البدرشين
مدحت إسماعيل ومحمود محسن
قال مصدر فني بهيئة السكة الحديد، إن أحد سيناريوهات انقلاب 3 عربات لقطار 986 المكيف بمنطقة البدرشين، يتمثل في خطأ في تحويلة القطبان.
ولفت المصدر، إلى أن عامل التحويلة تأخر في تنفيذها، ومن ثم خرجت العربات عن القطبان الأمر الذي أدى إلى الانقلاب.
كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعلنت عن سقوط ثلاث عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا بحوش محطة المرازيق، خط القاهرة السد العالي.
وتوجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إلى حوش محطة المرازي إلى موقع سقوط الحادث.
كما وجه المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، بانتقال أدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة، وتوجه إلى موقع الحادث لمتابعته.
السكك الحديدية
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