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انقطاع مياه الشرب عن مناطق بالجيزة مساء اليوم
الجمعة 13 يوليه 2018 02:11 م
محطة المياه
أخر الأخبار
محطة المياه
المال - خاص
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه سيتم انقطاع المياه عن ( بين السرايات _ الدقى _ العجوزة _شارع مراد _ ميدان الجيزة _شارع النيل _ شارع الجامعة ) من الساعة 12 مساء اليوم، وحتى الساعة 6 صباح غد السبت، بسبب تحويل خطوط المياه المتعارضة مع مشروع نفق النهضة بشارع مراد.
وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
شركة مياه الشرب
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