وزير بريطاني لترامب : أين اللياقة ؟

ترامب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران

رويترز:



وجه سام جييما وزير الدولة البريطاني للجامعات والعلوم والبحث تساؤلا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر قائلا :"أين اللياقة يا سيادة الرئيس؟ وذلك بعد انتقادات وجهها "ترامب" لرئيسة الوزراء تيريزا ماي بسبب إستراتيجيتها للخروج من الاتحاد الأوروبي خلال مقابلة نُشرت أثناء زيارته لبريطانيا.



وقال "ترامب" لصحيفة "صن" البريطانية إن خطة "ماي" للخروج من الاتحاد ربما تقضي على أي فرصة لاتفاق تجاري بين البلدين، مضيفا أنه يرى أن غريمها زير الخارجية بوريس جونسون سيكون رئيس وزراء عظيما".



ومن المقرر أن تجتمع "ماي" مع "ترامب" اليوم الجمعة.



وسيطرت تعليقات ترامب على التغطية الإخبارية في وسائل الإعلام البريطانية في أول يوم من زيارته التي بدأت يوم الخميس وأثارت انتقادات من جانب الكثير من السياسيين.

