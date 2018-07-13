هيرميس تطرح أحد أكبر شركات التمويل متناهي الصغر بالعالم ببورصة لندن

بورصة لندن

المال - خاص



أعلنت المجموعة المالية "هيرمس"، اليوم الجمعة، عن إتمام الطرح العام لشركة «ASA International ASA» في بورصة لندن للأوراق المالية، في عملية بلغت قيمتها 125 مليون جنيه إسترليني.



وتعتبر شركة «ASAI» أحد أكبر شركات القطاع الخاص في مجال التمويل متناهي الصغر على مستوى العالم، وتخدم ما يقرب من 1.9 مليون عميل في 12 دولة بقارتي أسيا وأفريقيا.



وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة، إلى جانب شركة «Investec plc»، وقامت شركة «Citigroup Global Markets» بدور المنسق العالمي الأوحد لعملية الطرح، بينما «Keefe, Bruyette &Woods» بدور المدير الرئيسي للاكتتاب.



وشهدت عملية الطرح قيام المساهم الرئيسي «Catalyst Microfinance Investors CMI» بطرح حصة 40% من أسهم «ASAI» في بورصة لندن أو ما يعادل 40 مليون سهم لصالح مجموعة من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بسعر 3.13 جنيه استرليني للسهم.



وبناء على ذلك بلغ إجمالي رأس المال السوقي للشركة 313 مليون جنيه إسترليني وقت إتمام القيد بالسوق الرئيسي لبورصة لندن تحت كود «ASAI».



وفي هذا السياق، قال على خالپي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس في لندن، أن هذه الصفقة تحمل أهمية خاصة للمجموعة المالية هيرميس باعتبارها باكورة عمليات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في الأسواق الناشئة والمبتدئة منذ إطلاق استراتيجية التوسع في تلك الأسواق مطلع عام 2017.



وأضاف أن الشركة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات بعد مرور عام ونصف فقط من بدء تنفيذ تلك الاستراتيجية ومن بينها التوسع المباشر في ثلاثة أسواق جديدة، والارتقاء بمنظومة التسويق والتوزيع عبر افتتاح مقرات جديدة في نيويورك ولندن وباكستان وكينيا وبنجلاديش، وكذلك تنمية قدرتنا على تنفيذ عمليات التداول لتغطي 95% من الأسواق المدرجة على مؤشر مورجان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة والمبتدئة، وأخيًرا تصدرت المجموعة المالية هيرميس قائمة شركات الوساطة في الأوراق المالية بالأسواق المبتدئة ضمن استطلاع «Extel 2018».



وأشار خالپي إلى أن نجاح الطرح العام لأسهم شركة «ASAI» يعكس مجددًا قدرة المجموعة المالية هيرميس على تنفيذ كبرى الصفقات بالأسواق المبتدئة مستفيدة من شبكة المقرات التي تنفرد بتقديم باقة متكاملة من خدمات بحوث الاستثمار والوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب التي تضاهي المعايير العالمية.



جدير بالذكر أن شركة «ASAI» لديها محفظة قروض تبلغ قيمتها 300 مليون دولار تقريبًا لحوالي 1.9 مليون عميل من أصحاب الدخول المنخفضة ورواد أعمال أغلبهم من النساء في قارتي آسيا وأفريقيا.



وتقوم الشركة بخدمة عملائها من خلال شبكة فروع تضم 1400 فرع وتضم ما يقرب من 9 آلاف موظف في كل من الهند وباكستان وغانا ونيجيريا والفلبين وكينيا وميانمار وسريلانكا وأوغندا ورواندا وسيراليون وتنزانيا، وقد بلغت أرباح الشركة قبل خصم الضرائب 43.4 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017، وهو نمو سنوي بمعدل 64٪.



من جانبه، قال محمد فهمي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن الشركة أثبتت مجددًا قدرتها على خدمة قاعدة عملاء تضم أبرز المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية إلى جانب توظيف رؤوس الأموال بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اقتناص فرص الاستثمار الجذابة بكافة الأسواق التي تعمل بها الشركة.



وأضاف فهمي أن الشركة نجحت في الاستفادة من فريق العمل الذي يضم أفضل الكفاءات وخبرته الواسعة بالأسواق الناشئة والمبتدئة في تأمين الصفقات الكبرى باعتبارها واحدة من أبرز شركات التمويل، إلى جانب دورها في الربط بين صناديق الاستثمار العالمية الراغبة في الاستفادة من فرص النمو الجذابة بالأسواق المبتدئة.



يذكر أن المجموعة المالية هيرميس قد بدأت في تنفيذ استراتيجية التوسع في الأسواق الناشئة والمبتدئة مطلع عام 2017، والتي أثمرت عن افتتاح مقرات تمثيل في كل من باكستان وكينيا وبنجلادش، إلى جانب حصولها على ترخيص للعمل في المملكة المتحدة من هيئة «FCA» البريطانية.



وقد عززت تلك التوسعات من قدرة الشركة على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، ومن بينها بحوث الاستثمار والوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب إلى شبكة واسعة من العملاء سواءً في السوق المحلية أو على الساحة الدولية.