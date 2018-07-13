قارن بين بيجو 2008 ونيسان جيوك

المواصفات
بيجو 2008 A/T Turbo Active
نيسان جيوك بلاتينيوم A/T
الوكيل
المنصور للسيارات- سكوب
نيسان إيجيبت
السعر الرسمي
360
355
ناقل الحركة
أتوماتيك
النمط
كروس أوفر
سعة المحرك
1600
1598
عدد الاسطوانات
4
عدد السرعات
6
قوة المحرك
120
118
عزم المحرك
160
158
التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)
9.9
11.5
نوع الجر
أمامي
عدد المقاعد
5
عدد الأبواب
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
6.5
سعة خزان الوقود (لتر)
50
46
السرعة القصوى كم/ الساعة
188
170
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
كراسي كهربائية
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
توزيع إلكتروني للفرامل
برنامج التوازن الإلكتروني
نظام التنبيه ضد السرقة
نظام إيموبليزر ضد السرقة
جنوط رياضية
مقاس الجنوط
16
17
فوانيس ضباب أمامية
فوانيس ضباب خلفية
مساحات خلفية
مرايا جانبية كهربائية
طي المرايات الجانبية كهربائيا
إشارات بالمرايا الجانبية
إضاءة المصابيح زنون
مساحات للمصابيح الأمامية
مصابيح أمامية حساسة للإضاءة
تحكم بالمصابيح الأمامية
إضاءة المصابيح الأمامية LED
إضاءة المصابيح الخلفية LED
يوجد
سبويلر خلفي
لا يوجد
النظام الذكى لركن السيارة
لا يوجد
النظام الصوتي
مشغل أقرص مدمجة
MP3/DVD
CD/CD
مدخل AUX
USB
بلوتوث
مساند رأس أمامية وخلفية
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
فرش جلد
نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك
فتحة سقف
كاميرا خلفية
كمبيوتر رحلات
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
عجلة قيادة يمكن التحكم بها
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
مثبت سرعة
عجلة القيادة من الجلد
ناقل الحركة من الجلد
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية
ولاعة
طفاية سجائر متحركة
قفل مركزي للأبواب
صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة
حامل أكواب أمامي
حامل أكواب خلفي
مسند يد أمامي
مسند يد خلفي
ماسك الكوب
غطاء للشنطة الخلفية
درج تخزين أمامي
مخرج كهرباء
مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية
مساحات زجاج خلفية
مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار
نور بالشنطة الخلفية
كشافات أمامية حساسة للإضاءة
مساحة الشنطة الخلفية (لتر)
354
حزام أمان خلفي
المواصفات
بيجو 2008 A/T Turbo Active
نيسان جيوك بلاتينيوم A/T
الوكيل
المنصور للسيارات- سكوب
نيسان إيجيبت
السعر الرسمي
360
355
ناقل الحركة
أتوماتيك
النمط
كروس أوفر
سعة المحرك
1600
1598
عدد الاسطوانات
4
عدد السرعات
6
قوة المحرك
120
118
عزم المحرك
160
158
التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)
9.9
11.5
نوع الجر
أمامي
عدد المقاعد
5
عدد الأبواب
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
6.5
سعة خزان الوقود (لتر)
50
46
السرعة القصوى كم/ الساعة
188
170
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
كراسي كهربائية
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
توزيع إلكتروني للفرامل
برنامج التوازن الإلكتروني
نظام التنبيه ضد السرقة
نظام إيموبليزر ضد السرقة
جنوط رياضية
مقاس الجنوط
16
17
فوانيس ضباب أمامية
فوانيس ضباب خلفية
مساحات خلفية
مرايا جانبية كهربائية
طي المرايات الجانبية كهربائيا
إشارات بالمرايا الجانبية
إضاءة المصابيح زنون
مساحات للمصابيح الأمامية
مصابيح أمامية حساسة للإضاءة
تحكم بالمصابيح الأمامية
إضاءة المصابيح الأمامية LED
إضاءة المصابيح الخلفية LED
يوجد
سبويلر خلفي
لا يوجد
النظام الذكى لركن السيارة
لا يوجد
النظام الصوتي
مشغل أقرص مدمجة
MP3/DVD
CD/CD
مدخل AUX
USB
بلوتوث
مساند رأس أمامية وخلفية
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
فرش جلد
نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك
فتحة سقف
كاميرا خلفية
كمبيوتر رحلات
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
عجلة قيادة يمكن التحكم بها
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
مثبت سرعة
عجلة القيادة من الجلد
ناقل الحركة من الجلد
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية
ولاعة
طفاية سجائر متحركة
قفل مركزي للأبواب
صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة
حامل أكواب أمامي
حامل أكواب خلفي
مسند يد أمامي
مسند يد خلفي
ماسك الكوب
غطاء للشنطة الخلفية
درج تخزين أمامي
مخرج كهرباء
مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية
مساحات زجاج خلفية
مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار
نور بالشنطة الخلفية
كشافات أمامية حساسة للإضاءة
مساحة الشنطة الخلفية (لتر)
354
حزام أمان خلفي