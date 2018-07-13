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سيــارات

قارن بين بيجو 2008 ونيسان جيوك

بيجو 2008
بيجو 2008
بيجو 2008

المال خاص

أظهرت المقارنة بين السيارتين بيجو 2008 ونيسان جيوك تقاربًا بينهما في الأسعار

فلم يتجاوز الفارق بينه السيارتين 5 آلاف جنيه؛ فضلًا عن العديد من أوجه التشابه والاختلاف فيما يتعلق بالمواصفات الفنية؛ على النحو الذي يتضح من خلال الجدول التالي.

المواصفات

بيجو 2008 A/T Turbo Active

نيسان جيوك بلاتينيوم A/T

الوكيل

المنصور للسيارات- سكوب

نيسان إيجيبت

السعر الرسمي

360

355

ناقل الحركة

أتوماتيك

أتوماتيك

النمط

كروس أوفر

كروس أوفر

سعة المحرك

1600

1598

عدد الاسطوانات

4

4

عدد السرعات

4

6

قوة المحرك

120

118

عزم المحرك

160

158

التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)

9.9

11.5

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

6.5

6

سعة خزان الوقود (لتر)

50

46

السرعة القصوى كم/ الساعة

188

170

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

لا يوجد

نظام التنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

16

17

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

يوجد

مساحات خلفية

يوجد

يوجد

مرايا جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايات الجانبية كهربائيا

يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

 يوجد

يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الذكى لركن السيارة

لا يوجد

لا  يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقرص مدمجة

MP3/DVD

CD/CD

مدخل AUX

يوجد

يوجد

USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

لا يوجد

يوجد

فرش جلد

لا يوجد

لا يوجد

نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك

لا يوجد

يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

يوجد

يوجد

عجلة القيادة من الجلد

لا يوجد

يوجد

ناقل الحركة من الجلد

لا يوجد

لا يوجد

إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

ولاعة

يوجد

يوجد

طفاية سجائر متحركة

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي

يوجد

يوجد

حامل أكواب خلفي

لا يوجد

يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

يوجد

مسند يد خلفي

لا يوجد

ماسك الكوب

غطاء للشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

درج تخزين أمامي

يوجد

يوجد

مخرج كهرباء

لا يوجد

لا يوجد

مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية

لا يوجد

لا يوجد

مساحات زجاج خلفية

يوجد

يوجد

مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار

لا يوجد

يوجد

نور بالشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

كشافات أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

360

354

حزام أمان خلفي

يوجد

يوجد

 



المواصفات

بيجو 2008 A/T Turbo Active

نيسان جيوك بلاتينيوم A/T

الوكيل

المنصور للسيارات- سكوب

نيسان إيجيبت

السعر الرسمي

360

355

ناقل الحركة

أتوماتيك

أتوماتيك

النمط

كروس أوفر

كروس أوفر

سعة المحرك

1600

1598

عدد الاسطوانات

4

4

عدد السرعات

4

6

قوة المحرك

120

118

عزم المحرك

160

158

التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)

9.9

11.5

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

6.5

6

سعة خزان الوقود (لتر)

50

46

السرعة القصوى كم/ الساعة

188

170

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

لا يوجد

نظام التنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

16

17

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

يوجد

مساحات خلفية

يوجد

يوجد

مرايا جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايات الجانبية كهربائيا

يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

 يوجد

يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الذكى لركن السيارة

لا يوجد

لا  يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقرص مدمجة

MP3/DVD

CD/CD

مدخل AUX

يوجد

يوجد

USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

لا يوجد

يوجد

فرش جلد

لا يوجد

لا يوجد

نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك

لا يوجد

يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

يوجد

يوجد

عجلة القيادة من الجلد

لا يوجد

يوجد

ناقل الحركة من الجلد

لا يوجد

لا يوجد

إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

ولاعة

يوجد

يوجد

طفاية سجائر متحركة

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي

يوجد

يوجد

حامل أكواب خلفي

لا يوجد

يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

يوجد

مسند يد خلفي

لا يوجد

ماسك الكوب

غطاء للشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

درج تخزين أمامي

يوجد

يوجد

مخرج كهرباء

لا يوجد

لا يوجد

مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية

لا يوجد

لا يوجد

مساحات زجاج خلفية

يوجد

يوجد

مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار

لا يوجد

يوجد

نور بالشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

كشافات أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

360

354

حزام أمان خلفي

يوجد

يوجد

 

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