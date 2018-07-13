قارن بين بيجو 2008 ونيسان جيوك

المال خاص



أظهرت المقارنة بين السيارتين بيجو 2008 ونيسان جيوك تقاربًا بينهما في الأسعار



فلم يتجاوز الفارق بينه السيارتين 5 آلاف جنيه؛ فضلًا عن العديد من أوجه التشابه والاختلاف فيما يتعلق بالمواصفات الفنية؛ على النحو الذي يتضح من خلال الجدول التالي.







المواصفات بيجو 2008 A/T Turbo Active نيسان جيوك بلاتينيوم A/T الوكيل المنصور للسيارات- سكوب نيسان إيجيبت السعر الرسمي 360 355 ناقل الحركة أتوماتيك أتوماتيك النمط كروس أوفر كروس أوفر سعة المحرك 1600 1598 عدد الاسطوانات 4 4 عدد السرعات 4 6 قوة المحرك 120 118 عزم المحرك 160 158 التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة) 9.9 11.5 نوع الجر أمامي أمامي عدد المقاعد 5 5 عدد الأبواب 5 5 متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم) 6.5 6 سعة خزان الوقود (لتر) 50 46 السرعة القصوى كم/ الساعة 188 170 الوسائد الهوائية للسائق يوجد يوجد الوسائد الهوائية للراكب الأمامي يوجد يوجد كراسي كهربائية لا يوجد لا يوجد نظام الفرامل ABS يوجد يوجد توزيع إلكتروني للفرامل يوجد يوجد برنامج التوازن الإلكتروني يوجد لا يوجد نظام التنبيه ضد السرقة لا يوجد لا يوجد نظام إيموبليزر ضد السرقة يوجد يوجد جنوط رياضية يوجد يوجد مقاس الجنوط 16 17 فوانيس ضباب أمامية يوجد يوجد فوانيس ضباب خلفية يوجد يوجد مساحات خلفية يوجد يوجد مرايا جانبية كهربائية يوجد يوجد طي المرايات الجانبية كهربائيا يوجد يوجد إشارات بالمرايا الجانبية يوجد يوجد إضاءة المصابيح زنون لا يوجد يوجد مساحات للمصابيح الأمامية لا يوجد لا يوجد مصابيح أمامية حساسة للإضاءة لا يوجد لا يوجد تحكم بالمصابيح الأمامية يوجد يوجد إضاءة المصابيح الأمامية LED يوجد لا يوجد إضاءة المصابيح الخلفية LED يوجد يوجد سبويلر خلفي لا يوجد لا يوجد النظام الذكى لركن السيارة لا يوجد لا يوجد النظام الصوتي يوجد يوجد مشغل أقرص مدمجة MP3/DVD CD/CD مدخل AUX يوجد يوجد USB يوجد يوجد بلوتوث يوجد يوجد مساند رأس أمامية وخلفية يوجد يوجد زجاج كهرباء أمامي وخلفي يوجد يوجد تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب يوجد يوجد التحكم في ارتفاع كرسي السائق لا يوجد يوجد فرش جلد لا يوجد لا يوجد نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك لا يوجد يوجد فتحة سقف لا يوجد لا يوجد كاميرا خلفية لا يوجد لا يوجد كمبيوتر رحلات يوجد يوجد نوع عجلة القيادة إلكتروني إلكتروني عجلة قيادة يمكن التحكم بها يوجد يوجد تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة يوجد يوجد مثبت سرعة يوجد يوجد عجلة القيادة من الجلد لا يوجد يوجد ناقل الحركة من الجلد لا يوجد لا يوجد إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية يوجد يوجد ولاعة يوجد يوجد طفاية سجائر متحركة يوجد يوجد قفل مركزي للأبواب يوجد يوجد صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة يوجد يوجد حامل أكواب أمامي يوجد يوجد حامل أكواب خلفي لا يوجد يوجد مسند يد أمامي يوجد يوجد مسند يد خلفي لا يوجد ماسك الكوب غطاء للشنطة الخلفية يوجد يوجد درج تخزين أمامي يوجد يوجد مخرج كهرباء لا يوجد لا يوجد مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية لا يوجد لا يوجد مساحات زجاج خلفية يوجد يوجد مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار لا يوجد يوجد نور بالشنطة الخلفية يوجد يوجد كشافات أمامية حساسة للإضاءة لا يوجد لا يوجد مساحة الشنطة الخلفية (لتر) 360 354 حزام أمان خلفي يوجد يوجد

