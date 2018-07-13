EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
أ ش أ: السيطرة على حريق مخزن شركة هليوبلس وإصابة 12 شخصا
الجمعة 13 يوليه 2018 12:49 ص
حريق بالقرب من مطار القاهرة صورة جديدة
أخر الأخبار
حريق بالقرب من مطار القاهرة صورة جديدة
(أ ش أ)
صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية بأن قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب بأحد مخازن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية.
وأوضح المصدر أنه تم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء وسيارتين خزان مياه، مضيفًا أنه تم نقل المصابين وعددهم 12 للمستشفى لتلقي العلاج.
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة قال في بيان سابق اليوم "
نظراً لإرتفاع درجة حرارة الجو حدث إنفجار فى إحدى مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبلس للصناعات الكيماوية ، وتم دفع عربات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومحاصرته".
تفاصيل دوي انفجار بمحيط مطار القاهرة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا