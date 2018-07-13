أ ش أ: السيطرة على حريق مخزن شركة هليوبلس وإصابة 12 شخصا

(أ ش أ)



صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية بأن قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب بأحد مخازن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية.



وأوضح المصدر أنه تم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء وسيارتين خزان مياه، مضيفًا أنه تم نقل المصابين وعددهم 12 للمستشفى لتلقي العلاج.









تفاصيل دوي انفجار بمحيط مطار القاهرة



نظراً لإرتفاع درجة حرارة الجو حدث إنفجار فى إحدى مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبلس للصناعات الكيماوية ، وتم دفع عربات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومحاصرته".

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة قال في بيان سابق اليوم "