صور لأدخنة بمحيط مطار القاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي

تداول عدد من مستخدمي فيسبوك مساء الخميس، صورا لتصاعد ادخنة في منطقة محيطة بمطار القاهرة



ونقلت وكالة سكاي نيوز في خبر عاجل من مراسلها في القاهرة أنباء عن سماع دوي انفجار في محيط مطار القاهرة

المال- خاص