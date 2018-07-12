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نقل وملاحة
صور لأدخنة بمحيط مطار القاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي
الخميس 12 يوليه 2018 10:45 م
صور أدخنة
أخر الأخبار
صور أدخنة
المال- خاص
تداول عدد من مستخدمي فيسبوك مساء الخميس، صورا لتصاعد ادخنة في منطقة محيطة بمطار القاهرة
ونقلت وكالة سكاي نيوز في خبر عاجل من مراسلها في القاهرة أنباء عن سماع دوي انفجار في محيط مطار القاهرة
تفاصيل دوي انفجار بمحيط مطار القاهرة
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