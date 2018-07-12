بالفيديو..ترامب وبنس يخفيان زجاجة مياه تحت المنضدة ويثيران ضجة

خالد بدر الدين



هوت أسعار البترول خلال تعاملات اليوم الخميس فى البورصات العالمية بأكثر 6 دولارات أو ما يعادل 7 % لتنزل أسعار مزيج برنت القياسى إلى حوالى 73.8 دولار للبرميل و حوالى 69.9 دولار لبرميل تكساس الأمريكى.



وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار البترول تراجعت منذ وقت متأخر أمس بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على منتجات صينية بأكثر من 200 مليار دولار



ومع ذلك فإن إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إعادة فتح 4 مرافئ تصدير لتنتهى مخاطر كانت أوقفت معظم إنتاج النفط الليبي سوف يساعد على ارتفاع أسعار البترول من جديد.



وتسمح إعادة الفتح بعودة ما يصل إلى 850 ألف برميل يوميا من الخام إلى الأسواق العالمية في وقت يثير فيه النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين مخاوف شديدة بخصوص هبوط المعروض مع تزايد الطلب.