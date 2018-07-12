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اقتصاد وأسواق
صندوق النقد: مصر تنشيء سلطة تنظيمية مستقلة للنقل بنهاية ديسمبر
الخميس 12 يوليه 2018 09:34 م
النقل تعلن كشف حساب 4 سنوات يضم إنشاء 4 محاور و20 كوبري
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النقل تعلن كشف حساب 4 سنوات يضم إنشاء 4 محاور و20 كوبري
سمر السيد:
قالت وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إنه لكي يتم تشجيع المنافسة والاستثمار ورفع جودة الخدمات في قطاع النقل، خاصة فيما يتعلق بنقل الطرق، سيتم فصل السلطة التنظيمية للنقل العام من وزارة النقل.
وأضافت الوثائق التي أعلنها صندوق النقد الدولي، أن الخطة كانت تتضمن الإعلان عن إنشاء سلطة تنظيمية مستقلة فى قطاع النقل بنهاية يونيو الماضي، ولكن نظرًا لأن المداولات في مجلس الوزراء استغرقت وقتًا أطول من المتوقع، سيتم تمديد ذلك الإعلان حتى نهاية ديسمبر المقبل.
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