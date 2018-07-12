صندوق النقد: مصر تخطط لهيكلة الشركة القابضة للكهرباء بنهاية أغسطس

سمر السيد

قالت وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الصادرة عن صندوق النقد الدولي، إنه لتعزيز المنافسة واستكمال الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تحرير سوق الكهرباء، تعمل الحكومة المصرية على إعداد خطة لإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر ماليًّا من أجل تحسين السلامة المالية للشركة وتمكينها من الدخول في معاملات تجارية دون الضمان الحكومي أو الدعم.