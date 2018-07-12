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صندوق النقد: مصر تخطط لهيكلة الشركة القابضة للكهرباء بنهاية أغسطس
الخميس 12 يوليه 2018 08:05 م
صندوق النقد
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صندوق النقد
سمر السيد
قالت وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الصادرة عن صندوق النقد الدولي، إنه لتعزيز المنافسة واستكمال الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تحرير سوق الكهرباء، تعمل الحكومة المصرية على إعداد خطة لإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر ماليًّا من أجل تحسين السلامة المالية للشركة وتمكينها من الدخول في معاملات تجارية دون الضمان الحكومي أو الدعم.
وأضافت الوثائق أنه سيتم الإعلان عن الخطة بشكل مشترك من قِبل وزارتي المالية والكهرباء بحلول نهاية أغسطس المقبل.
صندوق النقد
الشركة القابضة للكهرباء
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