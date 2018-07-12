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بنـــوك
صندوق النقد: البنوك المصرية بصحة جيدة
الخميس 12 يوليه 2018 07:18 م
البنوك المحليه
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البنوك المحليه
المال – خاص
قال صندوق النقد الدولي إن القطاع المصرفي في مصر بصحة جيدة وقادر على مواجهة الصدمات المعتدلة.
وأضاف الصندوق في وثائق أصدرها أمس وتضمنت نتائج المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح المصري والتي جرت خلال الفترة من 2 إلى 17 مايو الماضي، إنه يجب على البنك المركزي مواصلة الرقابة اللصيقة للعديد من البنوك الأخرى الأصغر، والتي تعتبر كفاية رأسمالها وجودة أصولها وربحيتها أقل من المتوسطات المتحققة في القطاع.
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