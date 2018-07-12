سمر السيد





قال صندوق النقد الدولي أن أبرز تدابير ميزانية العام المالي الحالي 2018/ 2019 تتضمن 5 بنود، يتمثل الأول فى الإيرادات الضريبية التى ستشهد زيادة بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس زيادة مجموعات ضريبة القيمة المضافة ومراجعة وزيادة رسوم الدمغة على مختلف التراخيص والخدمات الحكومية، وتطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة والتنفيذ الفعال لرسوم أعلى على شركات المنطقة الحرة وبرنامج لتحسين إدارة الإيرادات.





كما سيتم تخفيض دعم الطاقة بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي و ستنخفض فاتورة الأجور بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل احتواء نمو الرواتب الأساسية والرقابة الصارمة على العلاوات والتحكم في عملية التوظيف ومواصلة تحديث إطار العمالة العامة بما يتماشى مع قانون الخدمة المدنية الجديدالذي أقره البرلمان في أغسطس 2016.



أما البند الرابع فيتمثل فى توقعات ارتفاع الاستثمار العام إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك وباستثناء المشروعات الممولة ذاتيًّا، فإن الاستثمارات العامة سيتم زيادتها في الميزانية بنسبة 0.3% من الناتج المحلي، كما سيتم تخفيض النفقات الأخرى بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.





وأضاف أنه في ظل الجهود المستمرة لتحسين مشاركة المرأة في القوى العاملة، تم تخصيص 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي لتحسين النقل العام وتعزيز توافر نوعية رعاية الطفل.



ومن المقرر أيضًا أن يتم– وفق وثائق المراجعة الثالثة- تمويل حزمة اجتماعية مخططة بشكل جيد للتخفيف من أثر إصلاح أسعار الطاقة على الفئات الأكثر ضعفًا تُموّل جزئيًّا من نسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي التي تم وضعها جانبًا.



