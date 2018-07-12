سمر السيد:



قال صندوق النقد الدولي، إن السياسة المالية للحكومة في العام المالي الجاري 2018/2019، ستهدف إلى الحفاظ على الدين الحكومي في مسار منخفض بشكل واضح، وهناك خطة لتراجعه إلى 86٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي الجاري 2018/2019.



وأضاف الصندوق، فى وثائق المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري، الذى كشف عنها -أمس الأربعاء- أن ميزانية هذا العام المالي التي وافق عليها البرلمان في 5 يونيو، تستهدف فائضًا رئيسيًا لقطاع الموازنة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.



ولفت إلى أنه بعد عام 2018/2019 سوف يتم المحافظة على فوائض أولية 2 % من الناتج المحلي الإجمالي لخفض إجمالي الدين الحكومي العام إلى 74 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022/2023.



