صندوق النقد: إطلاق بوابة إلكترونية للمشتريات الحكومية

بوابة الاتصالات الدولية

أحمد شوقي



قال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية ستطلق بوابة إلكترونية للمشتريات الحكومية، على أن تبدأ العمل قبل نهاية مايو 2019.



وأضاف صندوق النقد، ضمن وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مناخ المنافسة وتحسين الإنفاق العام والحد من الفساد.



وأشار الصندوق إلى أن رئيس الوزراء سيوافق على خطة إصلاح للتأكد من أن إجراءات المشتريات الحكومية العامة متوافقة مع قانون المشتريات الحكومية الجديد.