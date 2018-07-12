البورصة تقر قيد زيادة رأسمال المركز الطبى الجديد

رجب عز الدين









وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، على قيد زيادة رأسمال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية- المركز الطبى الجديد.





وتقدمت الشركة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 99.5 مليون جنيه مصري إلى 105.4 مليون جنيه، بزيادة قدرها 5.8 مليون جنيه مصرى موزعة على 732 ألف سهم مجانى بقيمة إسمية قدرها 8 جنيهات للسهم الواحد مسددة بالكامل تمويلًا من حصة المساهمين فى توزيعات الأرباح عن العام المنتهى 31 ديسمبر 2017 وذلك بواقع 0.058 سهم مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة.





وقالت اللجنة إن الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد 29 يوليو الحالى مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.



